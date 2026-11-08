„America a făcut un pas uriaș înapoi”. Promisiunea lui Trump după alegerile pierdute de republicani

Președintele SUA Donald Trump a afirmat, într-o postare pe Truth Social, că Statele Unite au făcut „un pas uriaș înapoi” prin rezultatul alegerilor legislative de la jumătatea mandatului său, dar a promis că republicanii vor deveni pe viitor mai puternici decât au fost vreodată.

„America a făcut un pas uriaș înapoi în istorie cu rezultatele de la ultimele alegeri. Chiar și bursa, care a fost o rachetă sub Trump a avut pierderi de 3.000 de miliarde de dolari într-o singură zi. Dar nu vă temeți, ne vom întoarce, mai mari și mai puternici decât am fost vreodată”, a scris președintele Trump.

Partidul Republican a pierdut majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat în urma alegerilor care au avut loc pe 3 noiembrie.

Democrații au reușit să câștige cursele electorale în șapte state unde republicanii aveau în prezent mandate de senatori și astfel și-au asigurat majoritatea în Senatul american.

Texas, Kansas, Iowa, Ohio, Carolina de Nord, Carolina de Sud și Maine sunt statele unde democrații au reușit să întoarcă rezultatul în favoarea lor. Primele două erau în mod tradițional bastioane republicane.

Alegerile au fost urmate, joi, de o prăbușire a burselor din SUA și Asia, cele mai afectate fiind companiile din domeniul AI, domeniu care până acum a fost susținut constat de administrația Trump.

Joi noapte, la New York, indicele Nasdaq, care reunește numeroase titluri din sectorul tehnologic, a înregistrat o cădere de 5,52%, cea mai mare de după aprilie 2025, când președintele american Donald Trump a impus taxe vamale la nivel mondial, potrivit France Presse.

Broadcom a înregistrat o scădere de 10,15%, Micron de 17,17%, iar AMD de 17,39%. Gigantul Nvidia, a doua companie din lume ca capitalizare bursieră, a scăzut cu 8,91%, ceea ce reprezintă o pierdere de aproximativ 400 de miliarde de dolari.

Apoi, în Asia, Nikkei, indicele de referință al Bursei din Tokyo, a încheiat ziua de vineri cu o corecție de 5,96%, iar Kospi din Seul a înregistrat o prăbușire de 6,02%.

În Coreea de Sud, Samsung Electronics a scăzut vineri cu aproape 10%, în timp ce SK hynix a pierdut peste 11%.