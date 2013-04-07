Cazul retetelor false: Cele noua persoane duse la audieri au fost arestate preventiv

Cele noua persoane duse la audieri si retinute, in urma perchezitiilor facute in cazul eliberarilor de retete false au fost arestate preventiv pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul farmaceutic, alta primind mandat de arestare in lipsa, informeaza Mediafax.

Potrivit sefului BCCOA Alba Iulia, comisarul sef Traian Berbeceanu, judecatorii Tribunalului Hunedoara au emis, in noaptea de sambata spre duminica, mandate de arestare pe numele celor noua persoane retinute in noaptea de vineri spre sambata pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul farmaceutic, o alta persoana primind mandat de arestare in lipsa.

Cele noua persoane retinute pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul farmaceutic au fost duse in fata judecatorilor Tribunalului Hunedoara cu propunere de arestare preventiva sambata, dupa ora 14.00, iar pronuntarea a avut loc duminica dimineata, dupa ora 1:30.

Potrivit unor surse din randul anchetei, in fata judecatorilor au ajuns Tatiana Fagadar, consilier local, presedintele organizatiei municipale a PC Hunedoara, care face parte din conducerea judeteana a unui lant de farmacii, sotul acesteia Iulian Fagadar, medicii oncologi Elisabeta Mezo, seful Sectiei de Oncologie a Spitalului Judetean de Urgenta din Deva, A.P., medic oncolog si sotul acesteia, C.P., fost ofiter SRI. Au mai fost retinuti Cristian Dotiu si Ciprian Ban, administratori la o farmacie din Hunedoara, Dotiu fiind si director zonal la un lant de farmacii din Ilfov care avea puncte de lucru in Hunedoara si Orastie, Ramona Goia, administratorul unei farmacii din Deva, si Adriana Enuta, care tinea contabilitatea firmelor implicate. Pentru toti acestia magistratii au emis mandate de arestare preventiva pentru 29 de zile.

Mandatul de arestare in lipsa a fost emis pe numele unui fost consilier hunedorean in mandatul trecut din partea PC, Mihai Dragoescu, care, potrivit anchetatorilor, a infiintat trei firme „fantoma”, pe numele carora emitea facturi false si intermedia legaturile intre medici si farmacisti.

„Consideram ca nu sunt probe la dosar care sa conduca la infractiunile despre care se vorbeste. Vom formula recurs”, a declarat avocatul unui dintre inculpati, Nicoleta Iovanesc.

Peste 30 de persoane – medici, farmacisti, asistenti de farmacie si distribuitori de produse farmaceutice – au fost duse, vineri, la audieri, in urma perchezitiilor care au avut in cazul eliberarilor de retete false.