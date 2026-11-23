Președintele american Donald Trump a spus luni, la doar câteva zile după întâlnirea lui cu liderul chinez Xi Jinping, că el crede că Beijingul va accepta să cumpere încă 250 de avioane Boeing, informează Reuters.

„Cred că vor mai cumpăra încă 250, așa că voi continua să vând”, a declarat Trump, într-un interviu la CNBC. În luna mai, China a acceptat să cumpere 200 de avioane Boeing, un număr mult mai mic decât se așteptau analiștii, iar Trump a afirmat la momentul respectiv că Beijingul ar putea să-și mărească comanda de avioane Boeing până la 750 de unități.

Boeing nu a făcut niciun comentariu luni, după declarațiile liderului american.

Înaintea summitului din luna mai, reprezentanții Boeing, precum și oficialii chinezi și americani discutau un acord pentru până la 500 de avioane.

Directorul general al Boeing, Kelly Ortberg, a declarat în mai că angajamentul Chinei privind comanda de 200 de avioane era doar o „tranșă inițială” a unui acord potențial mult mai amplu.

Săptămâna trecută, Trump a subliniat faptul că Boeing și GE Aerospace au finalizat o vânzare în valoare de 12 miliarde de dolari către Philippine Airlines pentru până la 20 de avioane de linie Boeing 787 echipate cu motoare GE Aerospace, chiar înaintea vizitei lui în Asia.

Acordul provizoriu încheiat în luna mai, în paralel cu summitul lui Trump cu Xi Jinping de la Beijing, a readus Boeing în competiția pentru comenzile de avioane de linie din China.

Producătorul american de avioane fusese practic exclus din 2017, în timp ce rivalul european Airbus își continua extinderea cotei de piață pe una dintre cele mai mari piețe de aviație din lume.

Se preconizează că China va comanda aproximativ 9.000 de avioane noi până în 2045, mai multe decât orice altă regiune.

Luna trecută, Reuters a relatat, citând surse, că administrația Trump a luat măsuri pentru a transforma dependența Chinei de furnizorii americani din sectorul aviației într-un avantaj în cadrul negocierilor comerciale.

Departamentul Comerțului a încetinit în ultimele săptămâni eliberarea licențelor de export pentru piese de avion destinate Chinei și a limitat numărul de piese autorizate pentru a fi livrate către producătorul de avioane de stat din China, COMAC, ca să împiedice compania să-și constituie stocuri.

În septembrie, reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a declarat că Beijingul înregistra progrese semnificative în finalizarea celor 200 de comenzi anunțate în luna mai.