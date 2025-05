Cine este autorul celebrei expresii despre „explozia” mămăligii  la români, care este invocată la fiecare rând de alegeri

Va „exploda” sau nu mămăliga românească? Aceasta este întrebarea generică, folosită recurent, atunci când se apropie un moment în care ne așteptăm să vedem dacă răbdarea va ajunge la final, iar românii vor răbufni, după multă vreme de pasivitate. Expresia are o vechime de peste 40 de ani.

Expresia „a explodat mămăliga” exprimă ideea unei revărsări bruște de furie sau nemulțumire, după o perioadă de acumulare în tăcere. De multe ori se referă la o reacție violentă sau neașteptată a unei colectivități (sau a unui popor), după ce o perioadă lungă traiul a devenit insuportabil.

Profesorul Alex Drace – Francis, care a scris recent cartea ”Istoria mămăligii”, editura Humanitas, povestește despre un antropolog american, Steven Sampson, care a publicat cu șase ani înainte de Revoluția din 1989 un articol cu titlul „Why the mămăliga doesn’t explode”. Textul lui Sampson a trecut în revistă mai multe explicații pentru absența unor mișcări de disidență în România anilor 80.

Antropologul american nu era de acord cu cei care explicau disidența prin evocarea unei pasivități înnăscute a românilor, un soi de deformare genetică.

Mamaliga preparata in aer liber (sursa foto Rusu Adela Lia, Dreamstime.com)

Articolul lui Steven Sampson are titlul „Muddling through in Romania: Why the mămăliga doesn’t explode” (International Journal of Romanian Studies, 1981-1983). În el, Samson neagă faptul că românii nu se pot adapta, venind cu exemple că ei au făcut-o, chiar și în momente critice ale istoriei.

Iată ce scrie Alex Drace – Francis despre articolul lui Sampson de acum 42 de ani:

„Într-un articol apărut în 1983, antropologul american Steven Sampson menționa mămăliga ca metaforă pentru situația din România în epoca socialistă târzie. Referindu-se la aparenta lipsă de protest sau revoltă împotriva regimului Ceaușescu, Sampson și-a subtitulat contribuția „De ce nu explodează mămăliga“. În analiză, autorul îi critica pe cei care susțineau că presupusa pasivitate a populației României se explică printr-o așa-numită „mentalitate balcanică“ derivată din tradițiile stăpânirii imperiale străine. Sampson arăta că astfel de explicații se bazează pe ipoteza falsă a unei tradiții moștenite neschimbătoare”.

El sublinia că „ceea ce pare a fi o «tradiție» poate fi, de fapt, un rezultat al modernizării“. În același timp, combătea teza potrivit căreia societatea socialistă târzie ar fi fost „stagnantă“ și insista, dimpotrivă, pe rolul activ al cetățenilor sub forma unor ajustări subtile de comportament în raport cu autoritatea. Astfel, Sampson critica pe bună dreptate invocarea simplistă a moștenirilor istorice pe termen lung în studiile social-științifice și propunea o abordare posibil diferită pentru înțelegerea trecutului prenațional al României”.

De unde ne-a venit mămăliga

În cartea sa, Alex Drace – Francis vorbește despre legătura dintre mămăligă și români. Porumbul a ajuns în locurile noastre după anul 1600, iar Alex Drace-Francis se oprește asupra unor momente importante din istoria românilor, când mămăliga chiar a explodat (la figurat): Revoluția de la 1821 și Răscoala de 1907.

Autorul explică faptul că porumbul a avut un rol în acele evenimente, fiind un aliment esențial pentru români. Practic, dacă porumbul se scumpea sau se împuțina, viața oamenilor simpli devenea și mai grea decât era deja și apărea chiar și foametea.

Felii de mamaliga (sursa foto Pfongabe33, Dreamstime.com)

Revenind la expresia legată de explozia mămăligii, ea a fost invocată în Revoluția din 1989, când, de la balconul Operei din Timișoara, pe 20 decembrie, un revoluționar a strigat: „Fraților, în sfârșit a explodat mămăliga!”.

În 2010, Sergiu Nicolaescu a lansat o carte cu titlul „Mămăliga a explodat! – Decembrie 1989”.

Avem o mulțime de expresii populare despre mămăligă

În limba română sunt o mulțime de expresii populare în care mămăliga are rol de frunte. Iată câteva, de pe DexOnline.ro.

a o pune de mămăligă = a ajunge într-o încurcătură

a căuta nod în mămăligă = a căuta cu orice preț greșeli, chiar și acolo unde nu există

a-și scoate mămăliga = a câștiga strictul necesar pentru trai

a face (pe cineva sau ceva) de mămăligă = a distruge, a face praf

Nu știm de la ce vine cuvântul mămăligă, însă avem mai multe teorii

Cuvântul „mămăligă” este atestat pentru prima oară în două documente slavone emise de cancelaria Țării Românești în prima parte a secolului XVI (anii 1520 și 1525), dar acolo desemnează o localitate, nu un aliment.

Ca mâncare pe bază de porumb, este menționată întâi la Brașov în 1718, și în Oltenia cinci ani mai târziu (1723), spune Alex Drace – Francis.

Lucrările de referință – atât DEX-ul, cât și Dicționarul Academiei – consideră „mămăligă” drept cuvânt de origine necunoscută. Unii au apelat la limbile italiană (meliga, „polenta”) sau bulgară (mamul, „știulete de .porumb”), dar nici aceste cuvinte nu au fost explicate în mod satisfăcător în limbile respective.

„Printre teoriile cu o oarecare plauzibilitate, unii favorizează o etimologie din „mamă”, termen copilăresc pentru mâncare; alții, în schimb, au susținut o explicație prin „mălai”, cu dublarea primei silabe”, scrie Alex Drace – Francis în cartea sa.

