Corespondență de la Dublin. Nicușor Dan anunță un pas „pentru a închide aceste tensiuni” dintre România și Ungaria

Nicușor Dan a spus că între România și Ungaria există un „potențial de colaborare” care poate genera „un impact economic foarte bun” pentru ambele state, într-o declarație de presă susținută seară după finalul summitului.

Nicușor Dan a participat vineri la reuniunea informală a Consiliului European de la Dublin, unde liderii au stabilit cine reprezintă UE în negocierile de pace cu Rusia, SUA și Ucraina. În marja summitului, președintele român a avut o întâlnire cu noul premier maghiar Peter Magyar despre stadiul relației România – Ungaria .

„Am avut o întâlnire bilaterală cu prim-ministrul maghiar, în care în mod foarte deschis am acceptat fiecare dintre noi că există un potențial al acestei relații, că există problemele istorice diplomatice în această relație, asupra cărora avem deschiderea să discutăm în perioada imediat următoare, pentru a închide aceste tensiuni, lucruri nerezolvate, care afectează potențialul de colaborare, care poate să aibă un impact economic foarte bun pentru ambele țări”, a declarat președintele, vineri seară, la Dublin.

Ce s-a stabilit la reuniunea Consiliului European

În cadrul declarațiilor de presă de vineri seară, președintele României a mai spus că la reuniunea informală de la Dublin a avut loc o discuție „mai generală” despre securitate, războiul din Ucraina și recentele negocieri.

„Am stabilit de principiu că e util ca Europa să fie parte din aceste discuții. S-a stabilit în mod unanim că aceste discuții nu trebuie să aibă de-a face cu arhitectura de securitate a Europei, ci doar strict cu războiul din Ucraina, inclusiv cu garanțiile de securitate din faza de după terminarea războiului”, a spus Nicușor Dan.

Publicația americană Axios a scris, joi, că Statele Unite au solicitat Rusiei să elaboreze un nou acord de securitate cu Europa și că, conform unor surse, acest acord a fost un punct-cheie pe agenda negocierilor care au avut loc la Abu Dhabi în această săptămână.

Reuters a relatat că, potrivit unui emisar american, președintele rus Vladimir Putin a fost de acord cu prezența europenilor la viitoarele negocieri de pace privind Ucraina.

Vineri seară, la Dublin, președintele Nicușor Dan a mai declarat că la reuniunea Consiliului Europan „s-a stabilit cine să participe la aceste discuții” din partea Uniunii Europene și a Coaliției de Voință, în cazul în care discuțiile vor avea loc, „urmând ca ulterior deciziile să fie luate în interiorul celor două organisme, Uniunea Europeană și Coaliția de Voință”.

El nu a numit cine va participa, dar Reuters a relatat pe surse că liderii europeni reuniți la un summit la Dublin au convenit, vineri, ca Germania, Franța, Italia, Polonia, Regatul Unit și reprezentanții instituțiilor UE să îi reprezinte în discuțiile cu Statele Unite, Rusia și Ucraina.

Liderii europeni au vorbit și despre dimensiunea economică și riscurile AI

Președintele Dan a precizat că „o mare parte” din discuția de la Dublin „s-a concentrat pe inteligența artificială, din mai multe perspective”.

„În linii mari, o perspectivă economică, pentru că trăim o revoluție economică, cu inteligența artificială, timpul este foarte important și dezvoltarea acestei noi industrii este legată de foarte multe alte elemente economice, cum ar fi piața de capital, cum ar fi reglementarea afacerilor în interiorul Uniunii Europene și, foarte, foarte important, energia”, a explicat el.

Potrivit președintelui României, liderii europeni au vorbit și „despre riscurile pe care inteligența artificială le poate crea și foarte mult despre responsabilitate și despre cum să se reglementeze”.

„Pentru că dacă într-un lanț de decizie, în care sunt mai mulți operatori AI, de inteligență artificială, pentru care nu există pentru fiecare dintre ele un control uman, dacă se întâmplă la sfârșitul acestui proces un accident, trebuie să existe o responsabilitate – și aici discuția este foarte complicată, cum să reglementezi astfel încât să ai siguranță, pe de altă parte, să nu întârzii o competiție economică, care se anunță foarte intensă”, a continuat Nicușor Dan.

Un alt aspect abordat a fost cel al impactului social pe care îl poate avea inteligența artificială (AI).

„Pentru că, evident, inteligența artificială aduce competitivitate, aduce eficiență companiilor. Pe de altă parte, vor exista, într-un viitor nu foarte îndepărtat, specializări economice în care omul va fi înlocuit de inteligența artificială și asta va ridica probleme sociale, pe de o parte. Pe de altă parte, cum putem să facem ca educația să nu fie afectată de acest fenomen, cum există tentația să o facem”, a mai spus șeful statului.

Nicușor Dan a precizat că discuția despre inteligența artificială „va fi continuată la Consiliul European din februarie în mod intens”.