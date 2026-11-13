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Actualitate

Corespondență de la Dublin. Nicușor Dan anunță un pas „pentru a închide aceste tensiuni” dintre România și Ungaria

Laurențiu Ungureanu (Dublin) și Vladimir Ionescu
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Nicușor Dan a participat vineri la reuniunea informală a Consiliului European de la Dublin, unde liderii au stabilit cine reprezintă UE în negocierile de pace cu Rusia, SUA și Ucraina. În marja summitului, președintele român a avut o întâlnire cu noul premier maghiar Peter Magyar despre stadiul relației România – Ungaria.

  • HotNews a avut un reporter la summitul de la Dublin și a transmis pe parcursul ultimelor doua zile cele mai importante momente și declarații de la eveniment.

Nicușor Dan a spus că între România și Ungaria există un „potențial de colaborare” care poate genera „un impact economic foarte bun” pentru ambele state, într-o declarație de presă susținută seară după finalul summitului.