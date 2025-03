Dâmbovița cu cinci pontoane și flotilă de bărci – Visul lui Patzaichin și o promisiune de reamenajare necesară în București. „În 5 ani va fi gata!”

“Parisul are Sena, Berlinul are Spree, Viena are Dunărea. Apa curge prin ele nu doar ca o linie pe hartă, ci ca un fir al poveștii fiecărui oraș. Bucureștiul are Dâmbovița – un râu aproape uitat, redus la un separator dintre sectoare. Noi am ales să ne urcăm în barcă – la propriu și la figurat – și să vâslim spre o Dâmbovița vie, curată, conectată cu orașul și oamenii săi, alături de prietenii de la Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23.”

Acesta este visul “Dâmbovița, apă dulce”, care presupune transformarea râului care străbate Bucureștiul într-o diagonală verde-albastră, un coridor ecologic, ce contribuie la scăderea temperaturii în oraș, un parc liniar al locurilor de întâlnire și socializare și schimbând astfel imaginea de canal colector a râului sau de diagonală de trafic a anilor ’80.

Azi, Dâmbovița e izolată de oameni și încapsulată în trafic, dar potențialul său este uriaș.

În ultimii 3 ani, două organizații au avut un grup de lucru la PMB, împreună cu Primăria, Prefectura, Apele Române și alte entități, un grup a cărui misiune este realizarea unui master plan pentru întregul parcurs al Dâmboviței, de la Lacul Morii la Glina, astfel încât Bucureștiul să obțină un spațiu public, verde, în jurul râului.

