Energia, cafeaua și călătoriile cu trenul, în topul scumpirilor din 2025

Românii au încheiat anul 2025 cu prețuri semnificativ mai mari față de perioada anterioară. Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS), energia electrică este prima în topul scumpirilor în ritm anual, în timp ce sectorul transporturilor și cel al produselor precum cafeaua și cacaoa, au pus o presiune suplimentară pe bugetele gospodăriilor.

Energia electrică a înregistrat cea mai mare creștere de preț în decembrie 2025, fiind cu 60,91% mai scumpă față de decembrie 2024. Cu toate acestea, datele INS indică o ușoară temperare față de luna noiembrie, cu o scădere simbolică de 0,01%.

În aceeași categorie a mărfurilor nealimentare, creșteri anuale importante au fost raportate la energia termică (+18,8%), cărți, ziare și reviste (+10,16%).

La nivel lunar (decembrie față de noiembrie), gazele s-au scumpit cu 2,09%, iar frigiderele cu 1,22%. O veste bună vine din zona combustibililor, care s-au ieftinit cu 1,29% în ultima lună a anului.

Cafeaua și fructele, mai scumpe, cartofii, mai ieftini

Pe segmentul alimentar, „vedetele” scumpirilor anuale au fost cacaoa și cafeaua, cu un avans de 24,67%. Fructele proaspete au urmat acest trend, cu o majorare de 15,19% față de finalul anului 2024.

Există însă și produse care au devenit mai accesibile în ultimul an: cartofii (-11%), fasolea boabe și leguminoasele (-4,14%).

Dacă privim evoluția doar în luna decembrie, cafeaua a continuat să se scumpească (+3,16%), în timp ce citricele și fructele meridionale au beneficiat de o ieftinire sezonieră de 4,67%.

În sectorul serviciilor, nicio categorie nu a înregistrat scăderi de preț în ritm anual. Cea mai mare creștere este reprezentată de transportul pe calea ferată, cu o majorare anuală de 24,40%, urmat de transportul aerian (+18,37%) și serviciile de igienă și cosmetică (+17,65%).

Luna decembrie a adus o explozie a tarifelor la transportul aerian, acestea crescând cu 17,99% într-o singură lună, în timp ce biletele de tren s-au scumpit cu 9,79% față de noiembrie.

Singura ieftinire minoră din acest sector a fost consemnată la abonamentele de transport auto, cu un minus de 0,19%.