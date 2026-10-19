Erbașu ridică o fabrică în România

Construcții Erbașu a atras o finanțare de la BRD în valoare de 60,7 milioane lei pentru dezvoltarea unei fabrici destinate reciclării deșeurilor provenite din construcții și demolări, în localitatea Căldăraru, din județul Ilfov.

Creditul este acordat pe o perioadă de 10 ani. Proiectul beneficiază de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar BRD asigură componenta de cofinanțare prin intermediul creditului verde acordat.

Investiția integrează echipamente de ultimă generație, utilaje electrice, tehnologii IoT, sisteme automate de monitorizare și o platformă ERP care va permite digitalizarea și automatizarea a peste 70% din fluxul operațional.

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