Editura Humanitas lansează joi, 26 noiembrie, volumul „Nimic de negociat!”, la 20 de ani de la condamnarea regimului comunist în Parlamentul României. Unul dintre autori este chiar președintele care a rostit discursul de condamnare din 2006.

Traian Băsescu scrie despre anii în care a fost membru al Partidului Comunist Român, fără să menționeze nicăieri în text hotărârea definitivă prin care justiția a stabilit că a fost colaborator al Securității. HotNews publică în exclusivitate, înaintea lansării, fragmente din textul fostului președinte.

„Nu am trăit din activismul de partid […]. Dar realitatea că fusesem membru de partid rămânea. […] Vreau să fie clar: punctul 8 al Proclamației de la Timișoara nu mă viza”, scrie fostul președinte Traian Băsescu în volumul „Nimic de negociat!”, publicat de editura Humanitas la împlinirea a 20 de ani de la condamnarea comunismului.

Pe 18 decembrie 2006, în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, Traian Băsescu a condamnat în numele statului român regimul comunist, pe care l-a numit „ilegitim și criminal”. Discursul său s-a bazat pe raportul Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, conduse de politologul Vladimir Tismăneanu.

Volumul „Nimic de negociat! 18 decembrie 2006. 20 de ani de la condamnarea comunismului în România” se lansează joi, la ora 18.30, în amfiteatrul „Nicolae Iorga” al Facultății de Istorie a Universității din București. Întâlnirea va fi moderată de Cristina Bogdan, director editorial al Editurii Humanitas.

Alături de Traian Băsescu, în carte semnează Gabriel Liiceanu, Mircea Mihăieș, Horia-Roman Patapievici, Andrei Pleșu, Cristian Preda, Ioan Stanomir, Vladimir Tismăneanu și Cristian Vasile.

„Când a decis să condamne comunismul din România ca «ilegitim și criminal», Traian Băsescu a făcut-o în deplină onestitate, precizând că «biografia mea e clară și mi-am asumat-o tot timpul». Nu s-a mulțumit cu un simplu discurs, ci l-a însoțit, reparatoriu, cu fapte. […] Iată de ce Nimic de negociat! este o carte pe care o însoțesc având conștiința deplinei ei importanțe”, scrie Gabriel Liiceanu în volum.

Traian Băsescu povestește că a intrat în PCR în anul al patrulea la Institutul de Marină și că, în cei opt ani în care a fost comandant de navă, la bord nu s-a ținut nicio ședință de partid. Condamnarea comunismului nu figura în programul cu care a câștigat alegerile din 2004.

Când jurnalista Rodica Palade l-a întrebat, într-un interviu pentru revista 22, de ce nu condamnă comunismul, i-a răspuns că are nevoie de un document pe care să-și întemeieze decizia, povesteşte fostul preşedinte.

El îşi aminteşte că jurnalista a scos chiar atunci din geantă două cărți, „Stalinism pentru eternitate”, de Vladimir Tismăneanu, și „Cartea neagră a comunismului”, volum coordonat de Stéphane Courtois. Băsescu spune că voia o cercetare făcută cu acces la arhivele statului.

Despre Securitate, fostul președinte scrie pe larg atunci când explică decizia de a-i deschide arhivele. Propria relație cu Securitatea lipsește însă din relatare. Când vorbește despre trecutul său, Băsescu spune că punctul 8 al Proclamației de la Timișoara nu îl viza.

În martie 1990, autorii Proclamației propuneau ca „legea electorală să interzică pentru primele trei legislaturi consecutive dreptul la candidatură, pe orice listă, al foștilor activiști comuniști și al foștilor ofițeri de Securitate”. Colaboratorii și informatorii Securității nu apar ca o categorie distinctă în text.

Cum au fost găsite notele semnate „Petrov”

În 2019, când Băsescu a candidat la alegerile europarlamentare, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a reluat verificările în cazul său. În dosarele unor foști colegi de la Institutul de Marină, cercetătorii au găsit două note din 1975, scrise de mână de Băsescu și semnate „Petrov”. Într-una dintre ele, Băsescu relata că un coleg intenționa să rămână în străinătate. În cealaltă, dădea informații despre legăturile unui alt coleg cu cetățeni străini.

La cererea CNSAS, Curtea de Apel București a constatat, pe 20 septembrie 2019, că Traian Băsescu a fost colaborator al Securității. În fața instanței, Băsescu a spus că nu știa că ofițerii de contrainformații militare aparțineau Securității și că îi credea angajați ai Ministerului Apărării Naționale. Pe 23 martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins recursul. Hotărârea a rămas definitivă.

În volumul editat de Humanias, Băsescu își descrie în termeni diferiți poziția de dinainte și de după alegerea sa la Cotroceni. Spune că, fost membru al PCR, ar fi considerat o ipocrizie să se prezinte în alegeri drept anticomunist. Odată ajuns președinte, spune însă a văzut condamnarea regimului ca pe o obligație a funcției.

Numai că una dintre recomandările Comisiei Tismăneanu pe care spune că nu și le-a asumat a fost lustrația. „Ce să mai faci cu lustrația?”, întreabă Băsescu, amintind că, la data discursului său, Ion Iliescu fusese deja de trei ori președintele României.

Un fragment din textul publicat de Traian Băsescu în volumul „Nimic de negociat”.

Nimic de negociat!

de Traian Băsescu

Pe 18 decembrie 2026, se împlinesc două decenii de când într-o ședință comună a Camerelor Parlamentului României am condamnat regimul comunist ca „ilegitim și criminal“. Este una dintre deciziile importante pe care le-am luat ca președinte, în prima parte a primului meu mandat. Am văzut diverse interpretări ale acestui gest. Fiecare e liber să vadă în el ce crede. Dar e bine să se cunoască și punctul meu de vedere.

Biografia mea e clară și mi-am asumat-o tot timpul. Născut în anul 1951, crescut într-o familie de militari, am fost educat în timpul regimului comunist. În decembrie 1989, eram unul din cei peste trei milioane de membri ai PCR și aveam funcția de inspector-șef al navigației civile. Intrasem în partid în anul al patrulea de facultate. De altfel, aproape toți absolvenții Institutului de Marină deveneau membri PCR înainte de terminarea studiilor. Am făcut doisprezece ani de serviciu pe mare, din care cea mai mare parte pe nave-petrolier. Din ăștia doisprezece, opt ani am fost comandant.

Niciodată la bordul navei mele nu s-a ținut o ședință de partid. Ce să le spui unor oameni care văzuseră, ca și mine, lumea? Că Ceaușescu spusese nu știu ce bazaconii? Pe un petrolier de mare tonaj treaba mea era alta. Și eu, și echipajul meu înțeleseserăm că povestea care se servea populației precum că o ducem bine în comunism era un fals, raportat la ce vedeam când ajungeam în Belgia, în Olanda, în Italia, în Franța. Noi văzuserăm cu ochii noștri că lumea trăiește mai bine și mai îndestulător fără să aibă comunism. Sau, altfel spus, eram conștienți că nu comunismul era visul de aur al omenirii. Și atunci, cum să faci ședințe de partid pe navă?

Nu am trăit din activismul de partid, ci făcând serviciu pe nave-petrolier de mare tonaj și înfruntând mările și oceanele lumii sau riscurile în zone de război. Dar realitatea că fusesem membru de partid rămânea. În anii care au precedat alegerea mea la Cotroceni, nu m-am angajat politic pe trendul anticomunist. Ar fi fost o ipocrizie din partea mea. Vreau să fie clar: punctul 8 al Proclamației de la Timișoara nu mă viza. Nu intram în nici una din categoriile cărora li se cerea să nu facă politică timp de zece ani: foști nomenclaturiști, foști miniștri, foști deputați în Marea Adunare Națională, foști diplomați.

Condamnarea comunismului nu a figurat în programul meu electoral, pentru alegerile prezidențiale din 2004. Poate singurul moment în care subiectul trecutului comunist a apărut în discuție a fost în dezbaterea finală cu Adrian Năstase, în care, la un moment dat, am zis: „Măi Adriane, cum Dumnezeu a ajuns țara asta ca, după 15 ani de la Revoluție, să aleagă între doi foști comuniști?….“ Abia această întrebare pusă public, într-un moment de maximă intensitate și audiență, a izbit în conștiința multora și a dat unei părți a electoratului speranța că, poate, în mandatul meu se vor deschide arhivele PCR aflate în grija MAI, iar istoricii, familiile celor persecutați, presa și toți cei interesați vor avea acces la documentele care să arate partea ascunsă a comunismului românesc.

Chiar dacă nu a fost un angajament electoral, mi s-a părut o necesitate, dar și o obligație, în primul rând pentru mine ca președinte al României, să ridic vălul de pe tainele regimului comunist, fie că vorbim despre arhivele fostei Securități, Arhivele Naționale ce depindeau de Ministerul de Interne și le includeau pe cele ale nomenclaturii Partidului Comunist Român. În lipsa unei astfel de acțiuni, aveam senzația complicității, dar și a dependenței de conținutul acestor arhive.

În același timp, deschiderea acestor arhive, prin voința mea de președinte al României, mi-a dat ascendentul necesar asupra „sistemului instituțional cu față umană“ moștenit de la Ion Iliescu. Mesajul simplu era clar: NIMIC DE NEGOCIAT!

Îmi începusem mandatul un deceniu și jumătate de la Revoluție. Predecesorii mei Ion Iliescu și Emil Constantinescu nu au găsit motivația pentru desecretizarea arhivei fostei Securități și a dosarelor PCR de la Arhivele Naționale.

[…]

Când l-am sunat pe Tismăneanu, pentru a-l anunța că formez comisia și că îl invit s-o prezideze, l-am întrebat ce face și mi-a zis: sunt într-un hotel de pe Coasta de Vest și privesc Oceanul Pacific. I-am explicat că eu îl caut pentru ceva care nu va fi prea pacific. Știam că un raport despre comunism va trezi reacții violente. Mă gândeam că argumentul principal pe care-l vor aduce va fi: „Tu ai fost membru de partid, cum condamni tu comunismul?“ Sincer să fiu, nu-mi păsa ce vor spune adversarii politici, prietenii sau dușmanii. Eu aveam treaba mea. În calitate de președinte al României, aveam obligația de a deschide românilor accesul la realitățile istoriei recente a țării, a poporului român. Opozanții nu s-au concentrat, cum credeam eu, pe asta, ci au manifestat o furie oarbă, doar fiindcă cineva a îndrăznit să condamne comunismul. Ei nu acceptau posibilitatea ca o persoană care fusese membru al PCR să înțeleagă că regimul comunist a fost greșit și că vinovați pentru ororile comise nu erau cei peste trei milioane de membri, ci liderii, vârful, nu baza partidului.

[…]

Ca om crescut și educat în comunism, nu mă consideram, înainte de alegerea din 2004, cel îndreptățit să condamn regimul de atunci. Ca președinte al României, dacă cei dinaintea mea nu au făcut-o, eram obligat să așez comunismul pe locul care i se cuvine în istoria țării. Societatea avea dreptul să-și afle trecutul, iar eu puteam să fac din acest drept o realitate. Foarte mulți care aveau același parcurs social ca și mine au considerat că am trădat regimul din care proveneam, regim care după 1989, susțineau ei, dobândise față umană. Mi-am asumat mânia lor, dar le-am dat semnalul, din primii doi ani de mandat, că va fi greu să găsim compromisuri și, mai ales, le-am dat semnalul că nu am nimic de negociat cu regimul cu față umană. Desigur, am plătit un preț greu pentru că nu am acceptat să fiu un alt pion al falsei schimbări și modernizări a României.

[…]

Pe de altă parte, cerința mea principală, aceea ca Parlamentul să-și asume raportul prin vot, nu a fost dusă la îndeplinire. E regretabil. Într-un fel, asta a confirmat opțiunea mea de a nu-mi asuma ceea ce raportul Comisiei Tismăneanu propunea, și anume lustrația. După mine, era prea târziu. Ca președinte, eram obligat să fiu pragmatic, nu visător. Lustrația trebuia făcută în 1990, 1991, 1992. Nu la 17 ani după căderea lui Ceaușescu, când unul ca Iliescu făcuse deja trei mandate de președinte. Ce să mai faci cu lustrația? Știu că unii consideră că, dacă era aplicată, nu am mai fi avut atâtea restanțe cu dosarele Revoluției sau cu cele ale mineriadelor. E posibil. Dar în 2006 era deja prea târziu să mai aplicăm orice formă de lustrație.

Sunt însă mulțumit că Raportul a fost publicat în Monitorul Oficial și este un document oficial al statului român. Asta e important, asta rămâne.