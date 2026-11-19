„Este nevoie de oameni care gestionează procese, într-un anumit regim de viteză, care să vină să lucreze la stat”, a spus președintele Nicușor Dan, joi, la cea de-a doua ediție a Summitului pentru Guvernanță Digitală.

Remarca președintelui a pornit de la o întrebare primită pe scena evenimentului organizat de Edge Institute la Palatul Cotroceni, cu privire la acțiunile pe care ar trebui să le întreprindă statul pentru a decurge mai rapid colaborarea dintre instituții și mediul privat sau zona academică, de exemplu.

„Oamenii care au fost și data trecută își aduc aminte că, la fel, am avut acum un an aceeași interacțiune și, la sfârșitul ei, ultima întrebare a fost – ne vedem peste un an și vedem ce am făcut (…). În secunda aia mi-a fost frică de momentul ăsta, pentru că am știut că, din toată experiența mea de interacțiune statul cu privatul, toată lumea are bună intenție, dar ceva se întâmplă și tot vorbim, tot vorbim, și nu se întâmplă”, a răspuns Nicușor Dan.

Apoi, el a propus publicului un exercițiu.

„Dacă îmi permiteți să fac un exercițiu, cine este în sală la privat și vrea să vină să lucreze la stat? Să ridice mâna!”, a afirmat Nicușor Dan.

Când o parte dintre oamenii prezenți în sală au ridicat mâna, șeful statului i-a întrebat din nou cine vrea să lucreze la stat.

„Eu vorbesc foarte serios, foarte serios. Pentru că este nevoie de oameni care gestionează procese, într-un anumit regim de viteză, care să vină să lucreze la stat. Pentru că, altfel, mi-e frică de ce vom discuta peste încă un an”, a continuat Nicușor Dan.

El a mai spus, printre altele, că s-au „făcut niște mici pași” pentru accelerarea digitalizării și a vorbit inclusiv despre posibilitatea ca Autoritatea pentru Digitalizarea României să fie trecută în subordinea premierului.

„Cred că am făcut niște mici pași, adică faptul că în sfârșit avem un ministru al digitalizării e un pas. Urmează, cred eu, să ducem ADR în subordinea primului ministru, tocmai pentru ca să îi dăm importanța simbolică și autoritatea de care are nevoie în raport cu celelalte instituții, dar mai e mult”, a mai afirmat președintele Dan.