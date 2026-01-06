„Există doar legea forței, iar Rusia știe acest lucru de mult timp”. Ce urmărește Moscova, după ce a pierdut rapid un aliat în „Vestul Sălbatic” al lui Trump

Capturarea rapidă a liderului venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite îl privează pe Vladimir Putin de un aliat și ar putea crește „influența petrolieră” a SUA, dar Moscova urmărește să obțină potențiale câștiguri din divizarea lumii în sfere de influență de către președintele american Donald Trump, a scris luni Reuters.

Forțele speciale americane l-au capturat pe Maduro la doar opt luni după ce președintele rus a încheiat un parteneriat strategic cu „dragul său prieten”, iar Trump a afirmat în weekend că SUA vor prelua controlul temporar asupra Venezuelei, țara care deține cele mai mari rezerve de petrol din lume.

Unii naționaliști ruși au criticat pierderea unui aliat și au comparat operațiunea rapidă a SUA cu eșecul Rusiei de a prelua controlul asupra Ucrainei în aproape patru ani de război.

Dar, la un alt nivel, ceea ce Rusia consideră a fi „piraterie” din partea lui Trump și „schimbare de regim”, în „curtea din spate” a Statelor Unite, este mai tolerabil pentru Moscova, mai ales dacă Washingtonul se împotmolește în Venezuela.

„Rusia a pierdut un aliat în America Latină”, a declarat o sursă rusă de rang înalt, care a vorbit sub condiția anonimatului din cauza sensibilității situației.

„Dar dacă acesta este un exemplu al Doctrinei Monroe a lui Trump în acțiune, așa cum pare să fie, atunci Rusia are și ea propria sa sferă de influență”, a adăugat sursa.

Sursa s-a referit astfel la dorința administrației Trump de a reafirma dominația SUA în emisfera vestică și de a reînvia Doctrina Monroe din secolul al XIX-lea, care declara zona ca fiind sfera de influență a Washingtonului.

O a doua sursă rusă a spus că Moscova consideră operațiunea SUA ca o încercare clară de a prelua controlul asupra bogățiilor petroliere ale Venezuelei și a observat că majoritatea puterilor occidentale nu au criticat raidul militar american în mod deschis.

Pericolele „Vestului Sălbatic” al lui Trump

Putin a încercat să stabilească o sferă de influență rusă în fostele republici sovietice din Asia Centrală, Caucaz și Ucraina, într-o inițiativă față de care Washingtonul se opune de la sfârșitul Războiului Rece încoace.

Putin nu a comentat public operațiunea SUA în Venezuela, deși Ministerul rus de Externe l-a îndemnat pe Trump să-l elibereze pe Maduro și a făcut apel la dialog. Ministerul condus de Serghei Lavrov a calificat anterior acțiunile lui Trump drept „piraterie modernă” în Caraibe.

Presa rusă de stat a descris operațiunea din Venezuela ca fiind o „răpire” efectuată de SUA, a relatat declarațiile lui Trump potrivit cărora SUA au vecini „bolnavi” și a făcut referire la capturarea de către SUA a liderului militar Manuel Noriega în Panama, pe 3 ianuarie 1990.

„Faptul că Trump a «răpit» pur și simplu președintele unei alte țări arată că, practic, nu există drept internațional – există doar legea forței, iar Rusia știe acest lucru de mult timp”, a declarat pentru Reuters Serghei Markov, fost consilier al Kremlinului.

El a afirmat că doctrina Monroe modernă – despre care Trump a sugerat că ar putea fi actualizată sub denumirea de „doctrina Donroe” – poate fi interpretată în diferite moduri.

„Sunt Statele Unite cu adevărat pregătite să recunoască dominația Rusiei asupra fostei Uniuni Sovietice sau este atât de simplu faptul că Statele Unite sunt atât de puternice încât nu vor tolera nicio altă mare putere care să se apropie de ele?”, a adăugat Markov.

Alexei Pușkov, președintele comisiei pentru politica informațională din Consiliul Federației Ruse (Senatul de la Moscova), vede operațiunea SUA în Venezuela ca o punere în aplicare directă a Strategiei de Securitate Națională a SUA, descriind-o drept o încercare pentru revigorarea supremației SUA și pentru câștigarea controlului asupra mai multor rezerve de petrol.

Dar el a spus că aceasta riscă să ducă la o revenire la „imperialismul sălbatic al secolului al XIX-lea și, de fapt, la reînvierea conceptului de Vest Sălbatic – Vestul Sălbatic în sensul că Statele Unite și-au recâștigat dreptul de a face ce vor în emisfera vestică”.

„Se va transforma triumful într-un dezastru?”, a întrebat el.

Naționaliștii ruși compară Venezuela cu Ucraina

Pentru Putin și președintele chinez Xi Jinping, faptul că președintele SUA se concentrează asupra emisferei vestice – și riscă să se împotmolească în această regiune – pare a fi mai mult decât acceptabil, având în vedere atenția acordată Ucrainei de către Rusia și atenția acordată Taiwanului de către China.

Însă unii naționaliști ruși au criticat pierderea unui aliat atât de curând după căderea lui Bashar al-Assad în Siria și au comparat viteza operațiunii americane cu ritmul mult mai lent al avansului armatei ruse în Ucraina.

Cel mai mare producător de petrol din Rusia, Rosneft, și-a încetat activitatea în Venezuela în 2020 și și-a vândut activele care aveau legătură cu operațiunile de acolo unei companii deținute de guvernul rus.

Naționalistul rus încarcerat Igor Girkin a afirmat că SUA au arătat în Venezuela cum ar trebui să acționeze o mare putere atunci când se confruntă cu o potențială amenințare și a prezentat operațiunea americană ca parte a unei încercări de a reduce fluxurile de petrol către China.

„Am suferit o altă lovitură dată imaginii noastre – o altă țară care conta pe ajutorul Rusiei nu l-a primit”, a spus Girkin.

„Fiind împotmoliți până peste cap în mlaștina sângeroasă a Ucrainei, suntem practic incapabili de orice altceva, mai ales că nu putem ajuta Venezuela, într-o altă emisferă, care se află chiar lângă Statele Unite”, a adăugat Girkin.