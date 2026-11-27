Stelian Tănase, politolog și scriitor, consideră că președintele Nicușor Dan „a greșit” când a promis că va prezenta un raport cu privire la anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Stelian Tănase a spus, vineri, la B1 TV, că nu era în sarcina președintelui să prezinte un astfel de raport, însă Nicușor Dan „vrea să promită, să fie popular”.

„Nu e treaba președintelui să prezinte un raport vizavi de o decizie, care nici nu i-a aparținut, care înseamnă suspendarea rezultatului alegerilor. El a greșit, însă, că a promis. Dacă a promis, la nivelul acestei funcții trebuie să te ții de cuvânt, chiar dacă ai făcut o prostie. Nu era treaba lui. Era treaba unei comisii parlamentare, eventual, dacă existau obiecții, a Guvernului, a celor care au organizat, Ministerul de Interne, Autoritatea Electorală Permanentă”, a afirmat politologul.

Stelian Tănase: „Cineva trebuie să plătească”

El consideră că modul în care a fost anulat scrutinul prezidențial din urmă cu doi ani „este neconstituțional și încalcă legea”.

„Cineva trebuie să plătească pentru asta la Parchet. Să vedem acum, până la urmă, cum se clarifică, pentru că avem și o lovitură sub centură dată de AUR, care a venit cu propriul său raport, cu propria sa viziune”, a continuat Stelian Tănase.

Politologul l-a acuzat pe șeful statului că nu cunoaște Constituția.

„Trebuie cineva să răspundă. Cine și-a asumat anularea rezultatelor alegerilor și reluarea alegerilor de la început trebuie să plătească acum – și lucrul trebuie dus până la capăt, nu așa, să o bâjbâim, că e, că nu e. Nicușor Dan exact în zona asta este, că e, că nu e, că stai să vezi… El a greșit când a promis că dă un raport. Nu era treaba lui, nu e treaba unui președinte. Habar n-are Constituția!”, a mai declarat Stelian Tănase.

Ce a spus Nicușor Dan despre anularea alegerilor

Inițial, într-o conferință de presă la Bruxelles, președintele Dan a declarat că „alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă”.

„Alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă. Noi spunem că există o influență rusă în România, așa cum există în Europa. Dar asta nu are legătură cu anularea alegerilor – campanie plătită netransparent, promovare netransparentă și folosire abuzivă a rețelelor sociale”, a afirmat el, vineri, la Bruxelles.

Apoi, șeful statului a revenit cu clarificări, „pentru a evita o dezbatere artificială”.

„Ceea ce am dorit să transmit public astăzi a fost că, doar din punct de vedere strict juridic, decizia anulării alegerilor din noiembrie 2024 nu s-a fundamentat direct pe interferența rusească”, a declarat Nicușor Dan pe Facebook, adăugând că „asta nu înseamnă că nu au existat încercări de manipulare a procesului electoral din partea Rusiei”.