Liderul Partidului Național Liberal (PNL), Ilie Bolojan, afirmă că nu există riscul scindării formațiunii.

El a lăsat să se înțeleagă că membrii partidului care îl contestă au posibilitatea fie să respecte linia partidului, fie să plece din partid.

„Nu există riscul scindării. Există două posibilități. Partidul are stabilită o direcție și colegii care mai au îndoieli pot să respecte această direcție. Asta e o posibilitate. Dacă consideră că această direcție este total diferită de modul în care văd ei lucrurile, desigur unii dintre acești colegi pot să decidă să facă altceva. Dar eu am încredere că cei care sunt liberali înțeleg că acest partid, pentru a putea face ceva pentru România, trebuie să rămână unul relevant”, a spus joi seară, la Botoșani, președintele PNL.

„Dacă ești într-o coaliție de guvernare cu PSD și nu poți să restructurezi cheltuielile, nu faci decât să te compromiți. Dacă PNL ar mai fi stat într-o guvernare care nu făcea ce trebuie, nu ar fi făcut decât ca în 2028 să avem un vot mult mai puternic, ceea ce nu era bine nici pentru PNL, nici pentru România. PNL va fi parte a soluției pentru România în 2028”, a mai afirmat Ilie Bolojan, citat de Agerpres.

Sancțiuni pentru 4 parlamentari PNL

Senatoarele Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au fost excluse miercuri din grupul parlamentar liberal și în cazul senatorilor Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu o decizie a fost amânată pentru două săptămâni, a anunțat liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. De asemenea, aceștia au fost înlocuiți din comisiile din care făceau parte.

Ulterior, în cursul serii, un grup de 19 parlamentari PNL au cerut anularea excluderii și sancțiunilor aplicate în cazul celor patru liberali și au denunțat modul „abuziv” în care fostul premier conduce partidul.

„Solicităm anularea deciziei de sancționare a celor 4 colegi care au fost înlăturați în mod abuziv din grup, respectarea legii, a statutului și a regulamentelor parlamentare, precum și o dezbatere reală privind orientarea politică și ideologică a PNL. În plus, solicităm conducerii partidului să înțeleagă că unitatea partidului nu se obține prin eliminarea colegilor care au opinii diferite. PNL este mai vechi decât orice conducere și mai important decât orice președinte de partid. Nu vom mai accepta ca acest șantaj să își producă efectele. Vom acționa în consecință, atât politic, cât și instituțional, folosind toate instrumentele statutare și legale”, scrie într-un comunicat comun, emis de cei 19 liberali.

Comunicatul a fost semnat de: Alexandru-Ioan Andrei, Monica-Cristina Anisie, Romică-Andrei Baciu, Lucian Nicolae Bode, Sorin-Mihai Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Eduard-Tatian Mititelu, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Cătălin Predoiu, Răzvan Sorin Prișcă, Sebastian-Mihai Rusu, George Scarlat, Ionuț Stroe, Andrei-Ionuț Teslariu și Mihail Veștea.

Cele două senatoare excluse din grupul PNL de la Senat au criticat puternic decizia luată de conducere, lansând critici la adresa lui Ilie Bolojan, şi au anunțat că nu vor părăsi formațiunea.

Biroul Politic Național al PNL decisese în urmă cu două săptămâni ca liberalii care au încălcat deciziile partidului și au apelat la instanță pentru a bloca activitatea acestuia au la dispoziție 10 zile pentru a-și retrage contestațiile și a-și clarifica drumul politic.

Anterior, un număr de 16 liberali – Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Sorin Prișcă, George Scarlat, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Sebastian Rusu, Eduard Mititelu – au atacat în instanță deciziile luate de conducerea partidului, inclusiv cele privind sancționarea lor pentru susținerea Guvernului propus de Adrian Veștea.

„Pe 8 noiembrie, o parte dintre noi am fost supuși unui șantaj: ori ne retragem acțiunile din instanță împotriva unor decizii ilegale ale conducerii, ori vom fi excluși din grupurile parlamentare ale PNL. În toate procesele, instanțele au admis cererile formulate de noi și au suspendat deciziile conducerii PNL, pe motive de legalitate. Nu putem accepta ideea că un membru al unui partid liberal trebuie să renunțe la posibilitatea de a se adresa justiției pentru a-și păstra locul în grupul parlamentar. Dreptul de a te adresa justiției este garantat de Constituție”, au mai spus miercuri seară cei 19 parlamentari liberali, în comunicatul comun.

„Un partid liberal ar trebui să fie primul care apără acest drept. Iar liderul său politic trebuie să accepte că poate pierde o dispută juridică. Hotărârile judecătorești trebuie respectate indiferent dacă te avantajează sau nu. Ilie Bolojan transformă această dispută asupra legalității unor decizii într-o confruntare directă în care toți cei care apelează la justiție riscă să fie eliminați politic”, au acuzat semnatarii.

Ciucu îi acuză de „trădare”

Ulterior, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, considerat un apropiat al liderului Ilie Bolojan, a ieșit cu un atac virulent la adresa liberalilor contestari.

El a afirmat că decizia grupului parlamentar al PNL din Senat, care îi vizează pe Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Mihail Veştea şi Sorin Cîmpeanu, „a avut la bază faptul că trădează”.

„Excluderea lor din Grupul PNL de la Senat a avut la bază faptul că trădează. La vot se coordonează cu PSD. Sistematic, permanent. Participă la ședințele de grup ale PNL pentru scandal și pentru a sifona conținutul ședințelor și strategia politică. Ce să înțeleagă oamenii dacă membrii noștri se coordonează și votează cu PSD?”, a scris Ciucu miercuri seară, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

Conform acestuia, decizia luată de conducerea formațiunii liberale este „despre claritate şi coerenţă”.

„De fapt ei sunt agresorii. Au trădat, au manipulat, au pus la cale operațiuni speciale. Sunt din ce în ce mai puțini și mai irelevanți.(…) Nu putem merge împreună în viitoarele alegeri! Nu cu trădătorii. (…) Decizia liberalilor din Senat este justă si aduce claritate și coerență”, a susținut edilul.

