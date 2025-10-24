Majorarea valorii tichetelor de masă este o măsură de echilibru și responsabilitate economică

Majorarea valorii tichetelor de masă la 50 de lei reprezintă o decizie necesară într-un context economic marcat de inflație, presiune pe costurile de trai și dificultăți tot mai mari pentru mediul de afaceri. Ajustarea vine ca un răspuns pragmatic la nevoia de a sprijini puterea de cumpărare a angajaților, dar și de a susține stabilitatea companiilor într-o perioadă de dezechilibru economic.

Creșterea valorii nominale a tichetelor nu presupune o povară suplimentară pentru bugetul public, fiind o măsură care conduce la multiple rezultate benefice: impulsionează consumul intern, contribuie la colectarea mai eficientă a taxelor și impozitelor și reduce economia informală. În același timp, tichetele de masă rămân cel mai utilizat și apreciat beneficiu extrasalarial din România, cu un rol esențial în motivarea și retenția angajaților.

Efectele sunt imediate și măsurabile: veniturile nete ale salariaților cresc, companiile câștigă în productivitate și loialitate. Într-o economie în care competitivitatea depinde tot mai mult de capitalul uman, astfel de măsuri contribuie la echilibru și la consolidarea încrederii între stat, angajatori și angajați.

Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA) a transmis, la rândul său, un mesaj de susținere pentru această măsură:

„Majorarea valorii tichetului de masă este o decizie care sprijină angajații, dar și întregul lanț economic – de la producători locali până la restaurante și unități de alimentație publică. Este o măsură așteptată, cu efecte pozitive în lanț, care menține locuri de muncă și stimulează consumul în economie”, declară reprezentanții Organizației Patronale HORA.

O inițiativă cu impact real asupra pieței muncii

În prezent, tichetele de masă sunt folosite de aproximativ 3 milioane de angajați, iar acestea au devenit, de-a lungul timpului, un element esențial al pachetului de beneficii oferit de companii, cu un rol important în motivarea și stabilizarea forței de muncă.

Valoarea actuală, de 40,18 lei – stabilită prin OUG nr. 69/2023 – nu mai reflectă realitatea din piață, în condițiile în care costul unei mese de prânz a ajuns la o medie de 55 de lei în mediul urban, variind între 35 și peste 80 de lei, în restaurante.

Creșterea valorii maxime la 50 de lei răspunde nevoii reale a angajaților de a-și menține puterea de cumpărare într-un context economic dominat de inflație și scăderea consumului, dar aduce în același timp un avantaj competitiv și angajatorilor, care pot astfel să își fidelizeze echipele și să mențină un climat de stabilitate în companii.

Cifrele din piață confirmă eficiență adoptării acestei măsuri

Analizele economice recente confirmă efectele favorabile ale majorării valorii tichetelor de masă. Un studiu realizat de Academia de Studii Economice (ASE) în 2024 arată că fiecare leu acordat prin cardurile de masă generează 2,63 lei suplimentari în PIB, demonstrând rolul esențial pe care acest instrument îl are în stimularea economiei și în susținerea consumului fiscalizat.

Tichetele de masă s-au dovedit a fi și un mecanism fiscal eficient, contribuind la creșterea gradului de colectare a impozitelor și la reducerea economiei informale. Utilizarea lor exclusivă la comercianți autorizați limitează tranzacțiile nefiscalizate și asigură o circulație transparentă a banilor în economie.

Datele disponibile arată că una din două companii din România oferă carduri de masă, acestea devenind un element central în strategiile de motivare și retenție a personalului. Bugetele dedicate beneficiilor extrasalariale s-au dublat în ultimii șase ani, înregistrând o creștere de 17% în 2024 și o estimare de +10% pentru 2025, potrivit unui studiu al unei companii emitente de tichete de masă.

Cele mai consistente investiții în astfel de programe se regăsesc în sectorul financiar, asigurări, IT & Software, industrie și comerț, în timp ce domeniile sănătate și asistență socială alocă bugete semnificativ mai reduse.

Un pas esențial pentru consolidarea veniturilor și relansarea economică

Măsura de majorare a valorii tichetelor de masă este privită ca una echilibrată, care sprijină în mod real atât angajatul, cât și angajatorul, fără a crea dezechilibre bugetare. Prin efectele sale directe, contribuie la relansarea consumului intern, la creșterea veniturilor colectate din taxe și impozite și la reducerea economiei informale.

Într-un context economic dificil, în care inflația a ajuns la 5,1% în 2024 (date INS) și costurile de trai continuă să crească (coșul minim de consum pentru o familie cu doi adulți și doi copii atingând 10.450 lei/lună în septembrie 2024, potrivit unui raport realizat de Fundația Friedrich Ebert România și Sydex România, această ajustare devine un instrument concret pentru sprijinirea populației active și pentru menținerea echilibrului economic.

Prin natura ei, măsura coaliției susține o economie sustenabilă, în care creșterea veniturilor, fiscalizarea și stabilitatea socială se susțin reciproc. Majorarea valorii tichetelor de masă la 50 de lei este, astfel, o decizie așteptată și justificată, care reafirmă nevoia de politici economice responsabile și orientate spre echilibru.

Articol susținut de HORA