Cancelarul german Friedrich Merz a criticat întâlnirea trilaterală de la Shenzhen dintre liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei, despre care a spus că a fost „în primul rând o oportunitate de face fotografii”. El a avertizat că un acord între marile puteri, în stilul Conferinței de la Yalta din 1945, nu va aduce pacea în Europa, potrivit Sky News.

Declarațiile au fost făcute joi, la Berlin, în deschiderea unei conferințe de presă a Coaliției de Voință.

„Un format Ialta nu va aduce pacea” în Europa, a afirmat Merz, referindu-se la reuniunea istorică din februarie 1945, când liderii Statelor Unite, Marii Britanii și Uniunii Sovietice au discutat despre ordinea mondială de după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Cancelarul german a comparat consecințele Conferinței de la Yalta cu cele ale construirii Zidului Berlinului, afirmând că ambele au adus „opresiune, nesiguranță și discordie”.

Conferința de la Ialta a avut consecințe majore pentru statele mai mici din Europa, inclusiv pentru Germania și Polonia. Printre deciziile și înțelegerile care au urmat s-au numărat împărțirea Germaniei și stabilirea viitorului politic al Poloniei.

Merz a spus că obiectivul liderilor reuniți la Berlin este o pace justă și durabilă pentru Ucraina, care să aducă mai multă securitate Europei și lumii. El a insistat că Ucraina și statele europene trebuie să fie parte a negocierilor și a transmis că sprijinul pentru Kiev va continua și în anul următor.

La reuniunea de la Berlin au participat liderii Germaniei, Franței, Marii Britanii, Poloniei, României Italiei, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Donald Trump a intervenit, de asemenea, telefonic, a spus președintele Nicușor Dan, și le-a făcut liderilor prezenți la reuniune un rezumat al discuției purtate astăzi cu omologii săi din Rusia și China.

Trump a adăugat că războiul „aduce multă suferință și aduce pierderi economice semnificative, deci că eforturile noastre pentru pace trebuie să se întețească”, a mai spus Nicușor Dan.