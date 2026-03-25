VIDEO O parcare imensă de nave. Imagini spectaculoase din Strâmtoarea Ormuz filmate dintr-un avion

Strâmtoarea Ormuz a devenit o vastă parcare plutitoare, după cum arată o înregistrare video spectaculoasă filmată dintr-un avion, scrie Naftemporiki. Cea mai importantă rută energetică a lumii a rămas inactivă timp de săptămâni întregi, în timp ce războiul continuă să facă ravagii în Orientul Mijlociu.

Potrivit Bloomberg, Iranul a început să impună taxe informale de tranzit pentru unele nave comerciale care trec prin Strâmtoarea Hormuz , subliniind controlul său tot mai puternic asupra uneia dintre cele mai importante rute energetice maritime din lume

Potrivit unor surse familiarizate cu situația, sumele solicitate ajung până la 2 milioane de dolari pe rută , creând în esență o „taxă” informală de trecere. Se pare că unele nave au plătit deja sumele, deși nu este clar cum se efectuează plățile sau în ce monedă, iar practica nu pare să fie aplicată sistematic.

Având în vedere că războiul din Orientul Mijlociu se află acum în a patra săptămână, situația mai arată presiunea asupra statelor de a-și asigura aprovizionarea cu energie.