[P] Dezvoltatorii imobiliari continuă investițiile în orașele cu potențial. La Suceava a fost finalizat unul dintre cele mai importante proiecte rezidențiale premium din nordul țării

Deși ritmul pieței rezidențiale este diferit față de perioada de expansiune din ultimii ani, dezvoltatorii continuă să investească în orașele cu potențial de creștere, unde cererea pentru locuințe noi rămâne activă.

La Suceava a fost finalizat unul dintre cele mai importante proiecte rezidențiale premium dezvoltate în regiune în ultimii ani, investiția fiind estimată la aproximativ 15 milioane de euro.

Ansamblul rezidențial Alexanderman Twins cuprinde 140 de apartamente, birouri și spații comerciale, toate unitățile fiind vândute după finalizarea proiectului.

Proiectele rezidențiale de această dimensiune, în contextul actual al pieței din nordul României, generează efecte economice care depășesc construcția propriu-zisă a locuințelor. Astfel, pe parcursul derulării lucrărilor de construcție, au fost generate peste 300 de locuri de muncă directe și indirecte, precum și venituri către bugetele locale de peste 2 milioane de euro.

Investiția a inclus și lucrări de extindere a infrastructurii edilitare din zonă, respectiv rețele de apă și canalizare, ulterior predate către autoritățile competente.

Noi investiții într-o piață rezidențială mai prudentă

Într-o perioadă în care dezvoltările rezidențiale sunt influențate de creșterea costurilor de construcție și de o piață mai prudentă decât în anii anteriori, investițiile private de amploare continuă în unele dintre orașele din nordul țării, cum este și cazul Sucevei.

Proiectul a fost dezvoltat de Alexanderman Properties, companie fondată de antreprenorul sucevean Andrei Mandachi, care în ultimii ani și-a extins investițiile în dezvoltări imobiliare, retail și industria evenimentelor.

Potrivit acestuia, rezultatele proiectului au consolidat decizia companiei de a continua investițiile în segmentul rezidențial, fiind pregătite noi dezvoltări atât în Suceava, cât și în alte orașe importante din România.

„Piața este astăzi mai selectivă decât în urmă cu câțiva ani, iar cumpărătorii analizează mult mai atent proiectele în care aleg să investească. În acest context, proiectele construite cu atenție la calitatea execuției și cu o perspectivă pe termen lung vor fi cele care vor face diferența în piață”, spune Andrei Mandachi.

Trei domenii, aceeași strategie

Pe lângă dezvoltările rezidențiale, grupul și-a extins investițiile și în retail prin compania Andrewman, care a achiziționat în 2022 Bucovina Mall în cadrul unei tranzacții de aproximativ 7 milioane euro realizate cu omul de afaceri Dan Ostahie, proprietarul Altex. În prezent, compania derulează un amplu program de modernizare și repoziționare a centrului comercial, iar strategia de dezvoltare vizează extinderea investițiilor și în alte proiecte de retail.

În paralel, grupul operează șapte saloane premium pentru evenimente în municipiul Suceava, sub brandul Jeni Palace.

Deși activează în domenii diferite, investițiile dezvoltate de grup urmăresc aceeași abordare: dezvoltarea unor active pe termen lung, reinvestirea constantă în modernizare și atenția acordată calității și execuției.

Cine este Andrei Mandachi

Andrei Mandachi este antreprenor și investitor în domeniile dezvoltărilor imobiliare, retail și industria evenimentelor. Este fratele geamăn al omului de afaceri Ștefan Mandachi, fondatorul rețelei Spartan.