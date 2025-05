„Plec cu un gust amar din țară, las în urmă părinți de 70 și 76 de ani”. De ce a decis o familie din Iași să emigreze a doua oară

În 2008, criza economică l-a făcut pe Marcel M., din Iași, acum în vârstă de 49 de ani, să emigreze. 10 ani mai târziu, Brexitul l-a adus înapoi în România. I se părea atunci că a revenit într-o țară aflată pe o direcție bună și era mulțumit că s-a întors. Dar rezultatele alegerilor recente, valul de extremism, retorica anti-europeană și instabilitatea financiară care simte că-i suflă în ceafă îl fac să-și pregătească bagajele din nou. De data aceasta, pleacă în Olanda, definitiv. Acum nu o face exclusiv pentru bani, ca în 2008. Ci pentru valori, educație, siguranță și democrație. Fiica lui de 12 ani n-ar vrea să-și părăsească prietenii, însă Marcel e convins că, pentru familia lui, viitorul nu mai înseamnă România.

„Nu mă mai regăsesc aici”

La o zi după aflarea rezultatelor din turul I al alegerilor prezidențiale, Totul Despre Mame a publicat articolul „Familie cu copil, căutăm plan B pentru viitorul nostru! Nu vrem să trăim într-o Românie aflată la marginea democrației”. Materialul a generat o serie de comentarii pe Facebook, pe site și în mesageria privată a contului nostru de Facebook, iar mulți dintre cei care ne-au scris au mărturisit că se gândesc serios la emigrare. Unul dintre ei este Marcel M., care ne-a trimis următorul mesaj:

„Eu m-am gândit la planul B încă de la primele alegeri, cele anulate. Pentru că între 2008 și 2018 am locuit în afara României, acolo unde ni s-a născut și fetița, am luat în calcul această variantă din nou, văzând încotro se îndreaptă țara. Votul de duminică mi-a confirmat direcția greșită în care merge România, așa că la 1 iunie, sau cel târziu 1 iulie voi părăsi țara din nou, de data aceasta definitiv. Voi reveni doar în vacanțe, pentru a vizita familia. Ne-am întors în 2018 deoarece România era pe un drum bun, cea mai mare dezvoltare economică din toate țările UE…Nu mă mai regăsesc aici. Plec cu un sentiment de amărăciune, deoarece am 49 de ani și las în urmă părinți de 70 și 76 de ani, dar asta e.”

L-am contactat pe autorul mesajului pentru a-i afla povestea.

