Prepeliță a comentat mutările de la FCSB: „Cunosc clubul și sunt serioși”

Andrei Prepeliță, fost mijlocaș și campion cu FCSB, a analizat ultimele mutări din cadrul clubului, salutând venirea foștilor săi coechipieri Raul Rusescu și Lukasz Szukala în conducere.

După plecarea lui Mihai Stoica, patronul Gigi Becali a anunțat că a bătut palma cu Rusescu și Szukala, ambii propuși de Iasmin Latovlevici. Aceștia au început deja activitatea la bază și vor avea atribuții directe în strategia de transferuri și selecția lotului.

„Mie îmi pare rău de Mihai Stoica. Când spui MM Stoica, asociezi cu istoria recentă a Stelei (n.r. FCSB). Dar nu cred că va sta foarte mult departe de echipă”, a declarat Prepeliță, potrivit gsp.ro.

În privința numirii noilor oficiali, Prepeliță consideră că experiența lor la club este un mare avantaj: „Mă bucur pentru Rusescu și Szukala, doi foști colegi de-ai mei. Cu Lukasz nu am mai ținut așa mult legătura, dar cu Raul am tot vorbit. Sunt doi jucători care cunosc clubul și care au făcut performanță acolo. Vor lucra ca echipa să aibă din nou rezultate și să facă o selecție bună”.

Totodată, Prepeliță a subliniat că cei doi sunt pregătiți profesional și pot colabora eficient cu stafful actual: „Au și studii pentru aceste roluri. Sunt doi tineri serioși și la curent cu noile informații. Vor aduce un plus de valoare echipei. E și Pintilii acum. Sunt jucători care cunosc clubul și care-l vor ajuta să performeze”.

Atât Rusescu (cursuri de director sportiv), cât și Szukala (absolvent al programului UEFA Master for International Players) dețin pregătire în management sportiv, prezentarea lor oficială fiind programată marți.

Întrebat despre jocul echipei, Prepeliță a descris oscilațiile din ultima perioadă: „Încă nu am o imagine clară despre FCSB. Au fost două victorii chinuite (n.r. 1-0 cu Oțelul și 2-1 cu Voluntari), apoi au arătat foarte bine cu Rapid (4-1). Și după aceea, o cădere (trei înfrângeri consecutive). Să vedem ce va fi în următoarele meciuri”.