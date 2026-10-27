Revoluție în tratarea obezității în România: Tratamente cu o eficiență fără precedent și un nou parteneriat pentru pacienți între Regina Maria și compania Eli Lilly

Aproape 4 milioane de români trăiesc cu obezitate, iar până în 2030 numărul adulților cu supraponderalitate și obezitate ar putea ajunge la 11 milioane, potrivit Atlasului Mondial al Obezității 2025. Deși este o boală cronică, ce crește riscul de diabet de tip 2, boli cardiovasculare și anumite tipuri de cancer, obezitatea rămâne insuficient tratată în România: doar 100.000 de persoane beneficiază de îngrijire specializată. În cadrul unei conferințe de presă, Rețeaua de Sănătate Regina Maria și compania farmaceutică Eli Lilly au anunțat un parteneriat care urmărește îmbunătățirea accesului pacienților cu obezitate la evaluare, diagnostic, tratament personalizat și monitorizare pe termen lung.

Obezitatea continuă să fie privită frecvent ca o problemă de voință sau de stil de viață, deși cercetările arată că mecanismele din spatele acestei boli sunt mult mai complexe. O analiză publicată în 2025 în revista The Lancet Diabetes & Endocrinology, arată că obezitatea este influențată de o combinație de factori genetici, biologici, psihologici, alimentari și de mediu. Aceștia pot afecta mecanismele care reglează apetitul, consumul de energie și modul în care organismul depozitează grăsimile.

Din acest motiv, scăderea în greutate nu depinde întotdeauna doar de cât mănâncă o persoană sau de câtă mișcare face. Organismul are mecanisme biologice care contribuie la reglarea greutății, iar menținerea kilogramelor pierdute poate fi dificilă pe termen lung. De aceea, obezitatea poate necesita evaluare medicală, tratament adaptat fiecărui pacient și monitorizare în timp, nu doar recomandări generale privind alimentația și activitatea fizică.

În România, însă, accesul la îngrijire specializată rămâne o provocare. Deși obezitatea afectează milioane de oameni, puțini ajung să beneficieze de evaluare și tratament medical adecvat. Unul dintre obiectivele importante este ca pacienții să poată ajunge mai ușor la specialiști și să aibă acces la un plan de tratament adaptat nevoilor lor, cu monitorizare pe termen lung.

„Obezitatea nu e o boală care se vindecă, este o boală care are nevoie de un control pentru o perioadă nedeterminată“, a subliniat și prof. dr. Cătălin Copăescu, director medical al Ponderas Academic Hospital și medic specializat în chirurgia bariatrică.

Prof. dr. Cătălin Copăescu este medic specializat în chirurgia bariatrică

Patru direcții pentru îmbunătățirea accesului la tratament

Tocmai de aceea, parteneriatul dintre Regina Maria și Eli Lilly își propune să faciliteze accesul persoanelor cu obezitate la îngrijire medicală specializată, de la identificarea și evaluarea bolii până la stabilirea unui plan de tratament și monitorizarea pe termen lung. Colaborarea vizează atât pregătirea profesioniștilor din sănătate, cât și informarea pacienților și crearea unor trasee medicale mai clare pentru cei care au nevoie de ajutor.

„Progresele științifice din ultimii ani au adus noi perspective asupra managementului obezității, iar pacienții care trăiesc cu această boală cronică au nevoie de îndrumare pentru ca, împreună cu medicul lor, să poată identifica cea mai potrivită abordare pentru ei. Prin colaborarea cu Regina Maria, ne propunem nu doar să contribuim la creșterea gradului de conștientizare a obezității, ci și să susținem dezvoltarea unei abordări integrate, care pune accent pe diagnosticul timpuriu și pe continuitatea îngrijirii“, a declarat Sebastian Iovan, General Manager, Romania Cluster, Eli Lilly and Company (foto).

Sebastian Iovan a detaliat cele patru direcții prin care cele două organizații își propun să îmbunătățească accesul la îngrijire pentru persoanele cu obezitate:

„Ne vom axa pe patru direcții în acest parteneriat: profesioniști mai bine informați, prin evenimente medicale și cursuri; centre dedicate obezității, pe care Regina Maria deja le are și continuă să le dezvolte, în care se va crea un parcurs complet pentru pacient, de la evaluare, diagnostic și recomandări personalizate până la monitorizare pe termen lung. Al treilea punct al colaborării va fi educarea pacienților și facilitarea accesului la programare, iar al patrulea pilon important este sănătatea angajaților, unde ne vom axa pe sesiuni de educație medicală legată de obezitate și pe acțiuni de evaluare a indicelui de masă corporală pentru clienții corporate ai Regina Maria“, a declarat Sebastian Iovan.

Ce presupune, în practică, organizarea unor centre dedicate și cum poate fi adaptat tratamentul la nevoile fiecărui pacient? Profesorul doctor Cătălin Copăescu a mai spus că îngrijirea nu se rezumă la alegerea unei terapii, ci presupune evaluarea pacientului și urmărirea evoluției sale în timp.

„Vom arăta cum trebuie organizate centrele dedicate obezității, ce înseamnă calitatea îngrijirii, ce înseamnă comunicarea foarte clară, ce opțiuni terapeutice avem astăzi la dispoziție, cum monitorizăm pacienții, cum îi ajutăm să nu recâștige în greutate și cum combinăm terapiile“, a detaliat medicul.

Din perspectiva pacientului, toate aceste măsuri ar trebui să se traducă într-un acces mai simplu la îngrijire și într-un sprijin medical care să nu se oprească odată cu stabilirea tratamentului. „Pentru o persoană care trăiește cu obezitate, acest lucru înseamnă să ajungă mai ușor la medicul potrivit, să înțeleagă ce opțiuni are și să știe că are alături o echipă pe tot parcursul îngrijirii“, a declarat Fady Chreih, CEO al Rețelei de Sănătate Regina Maria (foto).

Obezitatea, o boală pentru care simpla recomandare de a slăbi nu este suficientă

În România, diferența dintre persoanele care trăiesc cu obezitate și al celor care ajung să primească îngrijire specializată rămâne mare.

Potrivit studiului Incidența obezității în populația României, realizat de Kantar România pentru Societatea Română de Chirurgie Metabolică și prezentat de profesorul doctor Cătălin Copăescu în cadrul conferinței de presă, șase din zece persoane cu vârste între 10 și 75 de ani au probleme cu greutatea, iar 23% trăiesc cu obezitate. Aproape trei milioane de persoane ar avea cel puțin o complicație asociată bolii, în timp ce doar 100.000 de pacienți beneficiază de îngrijire medicală specializată.

În opinia profesorului Copăescu, această diferență este cu atât mai importantă cu cât, în ultimii ani, opțiunile de tratament s-au diversificat, iar pacienții au acces la soluții dincolo de intervenția chirurgicală. „Dacă în trecut chirurgia era singura opțiune terapeutică eficientă pentru controlul obezității, astăzi avem la dispoziție tratamente nechirurgicale cu o eficiență fără precedent, care ar trebui să ajungă la cât mai mulți dintre pacienții care trăiesc cu această boală“, a explicat medicul.

Accesul la tratament nu înseamnă doar prescrierea unei terapii. Persoanele cu obezitate au nevoie de evaluare, de o comunicare clară cu medicii și de monitorizare pe termen lung, astfel încât tratamentul să poată fi ajustat în funcție de evoluția lor.

Complicațiile obezității și impactul asupra sănătății

Nevoia de îngrijire adecvată este cu atât mai mare cu cât obezitatea se asociază cu numeroase probleme de sănătate, de la diabet și boli cardiovasculare până la afecțiuni respiratorii și anumite tipuri de cancer.

Potrivit profesorului Copăescu, aproape trei milioane de persoane din România au cel puțin o complicație asociată obezității, de la diabet și boli cardiovasculare până la afecțiuni respiratorii și anumite tipuri de cancer. Aceste probleme de sănătate cresc nevoia de îngrijire medicală și arată de ce obezitatea trebuie evaluată și tratată ca o boală în sine, nu doar ca un factor de risc pentru alte afecțiuni.

Dincolo de amploarea problemei medicale, profesorul Copăescu atrage atenția și asupra modului în care sunt privite persoanele cu obezitate. Deși s-a vorbit tot mai mult despre această boală în ultimii ani, stigmatizarea și limbajul discriminatoriu continuă să afecteze pacienții și pot deveni bariere în calea accesului la îngrijire.

„Știu bine cât de marginalizați au fost cei care trăiesc cu obezitate“

„Știu bine cât de marginalizați au fost cei care trăiesc cu obezitate, ce limbaj discriminatoriu s-a folosit și câtă stigmă este îndreptată în continuare către acești pacienți“, a declarat medicul.

Astăzi, persoanele care trăiesc cu obezitate au la dispoziție mai multe opțiuni de tratament, care pot fi adaptate nevoilor și stării lor de sănătate. Pentru ca ele să beneficieze de îngrijirea potrivită, este important să poată ajunge la specialiști, să fie însoțite pe parcursul tratamentului și să găsească un mediu în care să vorbească deschis despre dificultățile lor, fără teama de a fi judecate.

Principalele Centre de Obezitate Regina Maria

Pentru cei care doresc să înceapă acest parcurs, Regina Maria dispune deja de centre dedicate managementului obezității:

Centrul de Management al Obezității – Policlinica Perla (București)

Adresă: Calea Dorobanți nr. 126–130, București

Caracteristici: Este primul și singurul centru de management al obezității din România acreditat de EASO (Asociația Europeană pentru Studiul Obezității). Abordează obezitatea ca boală cronică printr-o echipă multidisciplinară (nutriție, endocrinologie, psihologie, kinetoterapie).

Centrul de Management al Obezității – Ponderas Academic Hospital (București)

Adresă: Str. Nicolae G. Caramfil nr. 85A, București

Caracteristici: Centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică (minim invazivă: laparoscopică, robotică, endoscopică). Efectuează proceduri precum gastric sleeve, plicătură gastrică, inel gastric, balon gastric sau diversie biliopancreatică. Deține acreditări internaționale (JCI, Surgical Review Corporation).

Centrul de Expertizǎ în Nutriție și Obezitate (C.E.N.O.) – Cluj-Napoca

Adresă: Policlinica Grigorescu (Strada E. Grigorescu), Cluj-Napoca

Articol susținut de Regina Maria