România, de două ori câștigătoare la CTO Global Hackathon 2026: o echipă ING Bank România a câștigat la categoria „AI for Productivity”

În luna februarie, comunitatea globală de Tech din Grupul ING s-a reunit în cadrul CTO Global Hackathon 2026, unul dintre cele mai ample evenimente de hackathon din acest an. Un maraton de inovație în format hibrid, evenimentul a adus împreună 360 de echipe din 12 țări într-un exercițiu intens de colaborare, prototipare și testare de soluții bazate pe inteligență artificială.

CTO Global Hackathon 2026 a fost construit în jurul unei idei simple, dar importante pentru orice organizație mare: AI-ul devine cu adevărat relevant atunci când ajută oamenii să lucreze mai eficient. Cu alte cuvinte, nu a contat spectacolul, ci soluțiile care pot fi utile în activitatea de zi cu zi, care simplifică procese și pot fi dezvoltate mai departe în organizație.

În acest context, România a avut o participare solidă, cu 500 de hackeri care au format 81 de echipe, și o performanță remarcabilă. Patru echipe locale au ajuns în finala competiției, iar două dintre ele au fost desemnate câștigătoare la categoria „AI for Productivity”: SINtax, din cadrul ING Bank România, și Hackcelerators, de la ING Hubs România.

SINtax, echipa din ING Bank România care a câștigat cu un proiect născut dintr-o problemă reală

Povestea echipei SINtax ilustrează exact ceea ce înseamnă un proiect de hackathon cu miză practică. Componenţa echipei a contat decisiv în ritmul de lucru şi în capacitatea de a livra rapid soluţii.

„După o dezbatere lungă și foarte vie despre cum să ne numim, am ajuns la SINTax, un nume care s-a dovedit surprinzător de norocos. SINTax este o echipă cross-funcțională care aduce laolaltă minți de programare, testeri foarte buni și vrăjitori DevOps”, spune Marius Melinte, căpitanul echipei SINtax.

Dincolo de nume și de energia tipică unui hackathon, proiectul echipei a pornit dintr-un punct concret. În loc să construiască un demo generic, membrii SINtax au ales să lucreze pe un punct nevralgic care consumă timp și atenție în activitatea tehnică: gestionarea unei baze de date complexe.

„Proiectul nostru s-a născut exact de acolo de unde, de obicei, pornesc cele mai bune inovații: dintr-un pain point real în munca noastră de zi cu zi. Puși în fața unei baze de date enorme, plină de relații dinamice între entități, și a unui API menit să deblocheze toată acea complexitate, ne-am pus o întrebare simplă, dar puternică: Ce-ar fi dacă am putea construi ceva care nu doar rezolvă această provocare azi, ci ar putea deveni un instrument reutilizabil pentru viitor? Din scânteia asta am venit la acest Hackathon cu ideea noastră: un punct de pornire care ar putea evolua într-o soluție utilă nu doar pentru echipa noastră, ci potențial în toată organizația ING”, explică Marius Melinte.

Această idee spune, de fapt, foarte mult despre maturitatea proiectului. Într-un Hackathon, timpul este limitat, iar miza nu este perfecțiunea tehnică, ci capacitatea de a construi o bază solidă, de a demonstra valoare și de a crea premisele pentru dezvoltarea ulterioară a soluției.

Ce a făcut diferența: fine-tuning, testare și disciplină de execuție

Membrii echipei SINtax vorbesc deschis despre dificultăți, nu doar despre rezultat. În proiectele dezvoltate în jurul Inteligenţei Artificiale, diferența dintre o idee promițătoare și o soluție care funcționează în practică apare aproape întotdeauna în etapa de calibrare și testare. Într-un hackathon, această etapă este și mai intensă, pentru că totul trebuie comprimat în câteva ore.

„Una dintre cele mai mari provocări ale noastre a fost fine-tuning-ul. A trebuit să rulăm o mulțime de teste pentru că primele rezultate au fost destul de departe de ce ne așteptam. Descoperirea a venit când am început să adăugăm context suplimentar modelului și am împărțit munca între mai multe echipe de testare, iar atunci acuratețea și rezultatele chiar au început să se îmbunătățească”, spune Marius Melinte.

Un proiect gândit să fie util și după hackathon

În cazul unui hackathon, adevărata întrebare vine după prezentare: rămâne proiectul doar o idee bună sau poate deveni o soluție folosită mai departe? În cazul SINtax, răspunsul echipei merge în direcția utilității concrete și a integrării rapide.

„Cred că soluția poate fi integrată ușor pentru a analiza aproape orice bază de date, cu efort minim”, spune Marius Melinte.

Un format global recurent, construit în jurul colaborării

Hackathonul este un format recurent de inovație care face parte de cel puțin un deceniu din cultura ING. În 2015 a fost organizată prima ediție în România, care era, totodată, a treia din istoria hackathonului ING. Competiţiile recente au consolidat un model de lucru colaborativ, în care ideile sunt testate rapid, iar proiectele cu potențial pot fi dezvoltate mai departe în organizație.

În acest context, performanța echipelor românești arată maturitatea unei comunități locale de tehnologie capabile să livreze într-un cadru global și să transforme teme complexe, precum AI-ul, în soluții cu relevanță practică.

