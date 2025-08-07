Șansă reală la o viață fără colostomă: chirurgia robotică pentru cancerul colorectal, de la Spitalul Memorial Băneasa

În fiecare an, peste 13.000 de români sunt diagnosticați cu cancer colorectal, o boală aflată pe primul loc în țară în ceea ce privește numărul de cazuri noi. Iar incidența este în creștere, în special în rândul pacienților tineri, sub 50 de ani. Dincolo de cifre, fiecare caz înseamnă o poveste, un om, o familie. Iar când vestea unui diagnostic oncologic vine însoțită de ideea unei colostome permanente (“pungă”), impactul psihologic este uriaș. Tocmai de aceea, la Spitalul Memorial Băneasa, Dr. Octavian Popescu oferă o alternativă modernă și umană: intervenția chirurgicală robotică cu prezervarea sfincterului anal, chiar și în cazurile complexe.

Intervenții minim invazive, rezultate maxime

Până de curând, pacienții cu tumori localizate foarte jos la nivelul rectului primeau adesea verdictul dur al anusului contra naturii. Însă realitatea medicală a evoluat. Dr. Octavian Popescu, chirurg specializat în oncologie digestivă, a introdus în România, alături de Prof. Dr. Friedrich Schmitz-Winnenthal, o tehnică revoluționară ce permite operarea acestor cazuri fără a compromite demnitatea pacientului. Vorbim despre o intervenție robotică de mare precizie, prin care se poate elimina complet tumora, se poate păstra funcția sfincterului anal și putem oferi pacientului șansa la o viață normală, fără “pungă”.

“Peste 90% dintre pacienții cu tumori de rect situate foarte jos pot beneficia de această tehnică. Vorbim despre oameni care, după tratamentul complet, pot merge mai departe fără stigmatul unei colostome permanente. Este un pas uriaș pentru calitatea vieții lor.”, explică Dr. Popescu.

De ce “robotul” face diferența

Operația se realizează cu ajutorul sistemului robotic, care aduce o serie de avantaje clare: mișcări extrem de precise, absența tremuratului instrumentarului, o vedere tridimensională detaliată și un control fin al disecției chirurgicale. Totul cu un minim traumatism asupra țesuturilor sănătoase.

Pentru pacient, asta se traduce în durere mai mică postoperator, o recuperare mai rapidă (internarea scade de la 5 la 3 zile, în medie), un risc redus de sângerare și, mai ales, o intervenție sigură din punct de vedere oncologic. Rata de recidivă tumorală este sub 4%, iar funcțiile sexuale și urinare sunt păstrate.

“La început am fost sceptic. Credeam că robotul e doar un capriciu al chirurgului. Însă practica mi-a demonstrat că avantajele sunt reale. Vedem pacienți care se recuperează mai repede, se externează mai devreme și, cel mai important, se întorc la viața lor fără sentimentul că au pierdut o parte din sine.”, povestește medicul.

Chirurgia robotică ce poate schimba destine

Intervenția se adresează în special pacienților care, după tratamentul oncologic complet de dinainte de operație (radio/chimioterapie) au o tumoră care nu invadează mult în profunzime sfincterul și celor care nu suferă de incontinență anală. Cu toate acestea, Dr. Popescu subliniază că fiecare caz trebuie evaluat de o echipă multidisciplinară, în cadrul unui centru oncologic cu experiență.

“Chirurgia robotică permite chiar și tratarea unor cazuri considerate anterior inoperabile, cum sunt pacienții obezi cu tumori joase și invazii ganglionare extinse. În astfel de situații, robotul oferă siguranță suplimentară, reducând riscurile majore.”, explică specialistul.

În România, Spitalul Memorial Băneasa este singurul centru în care această intervenție se realizează de rutină, cu o echipă medicală supraspecializată și o rată excelentă de succes.

De la frică la speranță: ce trebuie să știe pacientul

Un diagnostic de cancer colorectal nu trebuie să însemne automat renunțarea sau acceptarea unui compromis dureros. Soluții există. “Dacă vi s-a spus că nu se poate evita colostoma, cereți o a doua opinie. Există tehnici moderne, echipe cu experiență și rezultate dovedite. Pacienții noștri, chiar și cei care au venit speriați sau resemnați, au plecat fără pungă și cu o viață aproape normală.”, subliniază Dr. Popescu.

El recomandă ca fiecare pacient să întrebe medicul curant despre opțiunile reale: Care e tipul optim de intervenție? Cum va fi calitatea vieții postoperator? Se poate salva anusul?

În peste 500 de cazuri operate cu succes de Dr. Popescu din 2017 și până astăzi, plus cele 400 de intervenții asistate anterior în centre de excelență din Germania și Franța, răspunsul a fost de cele mai multe ori unul încurajator: se poate.

