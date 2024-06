Tyson Fury v Oleksandr Usyk - Kingdom Arena Oleksandr Usyk after winning the Heavyweight Championship fight against Tyson Fury at Kingdom Arena, Riyadh. Picture date: Saturday May 18, 2024. RESTRICTIONS: Use subject to restrictions. Editorial use only, no commercial use without prior consent from rights holder. PUBLICATIONxNOTxINxUKxIRL Copyright: xNickxPottsx 76230759