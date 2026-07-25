Yasumasa Morimura, fotograful care se transformă în personaje celebre din istoria artei

Fotograful japonez Yasumasa Morimura este celebru pentru rolurile pe care le joacă în fața camerei, transformându-se de patru decenii în personaje celebre din istoria artei, cultura populară și mass-media.

Morimura, născut în 1951, în Osaka, oraș în care este stabilit, e un fotograf conceptual și, totodată, regizor. Folosind recuzită, costume, machiaj și manipulare digitală, el își atribuie diverse roluri.

Reinterpretările sale ale operelor emblematice ale unor artiști precum Vincent van Gogh și Diego Velázquez examinează construcția identității culturale și relația Japoniei cu tradițiile vizuale occidentale. Prin asumarea rolurilor unor personaje feminine și a unor figuri istorice, Morimura reanalizează genul și reprezentarea, punând sub semnul întrebării convențiile portretisticii și dinamica privirii. Autoportretele îmbină performance-ul și fotografia, creând imagini care estompează distincțiile dintre artist și subiect, între original și reproducere.

Rezultatul muncii lui sunt fotografii care, în același timp, celebrează, satirizează și explorează influența de durată și poveștile pe care le transmit lucrările de artă.

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