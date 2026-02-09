Dispariția unei instituții

Redacția Europei Libere se va închide pe 31 martie. Multe reacții au susținut: nu mai contează. Astăzi publicul comunică mai degrabă cu personalitățile în care are încredere, decât cu instituțiile și cu echipele profesionale.

Există oameni care cred că, în România, democrația și-a pornit drumul său greu, zigzagat și atât de dorit atunci când Radio Europa Liberă a difuzat îngrozitoarea înregistrare audio cu trupele care trag în manifestanții de la Timișoara. „Nu vă e rușine vouă, băăă?” s-a auzit din mulțimea revoltată din decembrie 1989.

Ascultată în clandestinitate în întreaga țară, înregistrarea a indignat. O undă de șoc a reverberat. Oamenii aveau lacrimi în ochi. În biserici s-au adunat ca să se roage. Din acel moment, comunismul a fost compromis în România. Vom vedea dacă alte îmbrăcăminți colectivist – socialiste îi vor putea locul, vreodată. Câtă vreme trăiesc însă generațiile care au ascultat Radio Europa Liberă, va fi greu. Pentru că ele cunosc realitatea.

Criticile de dată recentă

Se ajunsese până acolo încât cutremurul din 4 martie 1977 a avut loc în România, dar a fost relatat din străinătate de Radio Europa Liberă. Tot postul de radio a fost cel care după cutremur a lansat „Solidaritate în direct”, românii puteau vorbi unii cu alții, lucru nemaivăzut până atunci.

Redacția Europei Libere se va închide pe 31 martie. Au apărut numeroase comentarii. Există voci, printre care și ale unor jurnaliști valoroși, care susțin că prestația recentă a siteului n-a fost la nivelul tradiției sale.

Rareori într-o meserie îți iese exact cum vrei. În ultimii ani , indiferent cine a condus-o, Europa Liberă a rămas o publicație decentă și de calitate. Zeci de oameni, unii venind și alții plecând, au continuat să publice știri, articole și povești de viață într-o matrice profesionistă. Redacția Europa Liberă a continuat să-și facă meseria.

Rolul echipei în economia vedetelor

Una dintre tentațiile vânturate în ultima perioadă în întreaga lume e aceea că vremea instituțiilor a apus. În presă, vremea redacțiilor s-a dus, se spune. În general se spune că instituțiile vor fi înlocuite de staruri strălucitoare și singulare. Că nu mai e nevoie de echipe când ai influenceri.

Este o uriașă păcăleală. Și ea amenință nu doar presa, ci orice loc de muncă și ideea de instituție.

Fără rădăcini, oamenii nu pot avea aripi. Iar instituțiile sunt rădăcinile libertății și ale capitalismului, fie că e vorba despre industria IT, auto, media sau de orice alt domeniu. Nimeni n-a inventat nimic de unul singur în economia contemporană. Cu atât mai puțin, n-a produs.

Mulțumim, Radio Europa Liberă!

Câtă vreme SUA a decis să finanțeze din bani publici Radio Europa Liberă, instituția și-a făcut treaba. Guvernul de la Washington a vrut acum altceva. E dreptul său. Decizia nu are nicio legătură cu performanța, e o mișcare strategică.

Însă dispariția Europei Libere înseamnă, în plan mai larg, încă o instituție care dispare într-o lume fragmentată.

E doar o opinie personală, dar poate că în reacțiile care strâmbă din nas ale unora dintre compatrioți nu stă ingratitudine, ci, paradoxal, recunoaștere.

Radio Europa Liberă și-a făcut, ca instituție, treaba până la capăt. Sarcina instituțiilor este aceea de e ne oferi sprijin, știind că rar vor primi un „Mulțumesc”. Deseori, recunoștința e camuflată sub mândrie.