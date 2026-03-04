Numărul rachetelor lansate de Iran scade „în fiecare zi”, susține armata israeliană

Numărul rachetelor iraniene lansate asupra Israelului scade „în fiecare zi”, a declarat presei miercuri seara un purtător de cuvânt al armatei israeliene, transmite AFP, preluată de Agerpres.

„Am neutralizat aproximativ 300 de lansatoare de rachete balistice. Credem că operaţiunile noastre împotriva acestor lansatoare de rachete şi stocuri explică în mare măsură de ce observăm în fiecare zi o scădere a numărului de rachete lansate” spre Israel, a declarat locotenent-colonelul Nadav Shoshani.

De la începutul războiului, iranienii „au lansat câteva sute de proiectile asupra regiunii şi zeci, sau chiar câteva sute, asupra Israelului”, a explicat ofiţerul.

„Vorbim despre multe zeci (de rachete) în prima zi, care au scăzut treptat la câteva zeci, apoi la cantităţi foarte mici, mult mai mici astăzi”, a subliniat el.

Miercurea aceasta, „am văzut două bombardamente simultane din Liban şi Iran, în două ocazii separate”, a precizat purtătorul de cuvânt.

„Am văzut un număr limitat de atacuri venite din Irak, în mare parte drone, dar marea majoritate a tirurilor provin din Iran şi acum de la Hezbollah”, a adăugat el.