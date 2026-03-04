Putin acuză Ucraina de terorism, după scufundarea unei nave ruse în Mediterana. „Muşcă mâna care-i dă să mănânce”

Preşedintele rus Vladimir Putin a acuzat miercuri Ucraina de comiterea unui „atac terorist”, după atacul cu drone navale asupra unei nave metanier ruse care transporta gaze naturale lichefiate (GNL) şi care în urma acestui atac s-a scufundat în Marea Mediterană, între Malta şi Libia.

„Este un atac terorist. Nu este prima dată când ne confruntăm cu aşa ceva. Dar acum singurul lucru surprinzător este că agravează situaţia de pe pieţele energetice internaţionale, inclusiv de pe pieţele de gaze, în primul rând pentru Europa”, a spus Putin la televiziunea de stat rusă, referindu-se la creşterea preţurilor petrolului şi mai ales ale gazelor în urma războiului pornit de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului, notează France Presse și Agerpres.

„Regimul de la Kiev muşcă de fapt mâna care-i dă să mănânce, adică mâna Uniunii Europene”, a remarcat Putin.

Dronele, lansate de pe coasta Libiei

Metanierul rus „Artic Metagaz”, încărcat cu gaze naturale lichefiate (GNL), a fost lovit de drone navale lansate aparent de pe coasta Libiei, un stat eşuat împărţit între două guverne rivale aflate fiecare în teritorii diferite pe care niciunul nu le controlează deplin.

Nava rusă, pusă de UE pe lista sa de sancţiuni după invazia în Ucraina, plecase din portul rus Murmansk către o destinaţie care nu este clară. Surse media afirmă că metanierul se îndrepta spre Egipt, ţară care însă a dezminţit informaţia.

În urma impactului cu dronele de suprafaţă, nava metanier a luat foc şi în cele din urmă s-a scufundat, dar membrii echipajului, toţi ruşi, au fost salvaţi.

Ucraina nu a comentat deocamdată acest subiect.