Gestul făcut de ministrul Justiției în plin scandal. Judecătoarea Sorina Marinaș îl acuză că a distribuit un „articol mincinos” despre ea

Judecătoarea Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova / Sursă: YouTube - Judecata de Acum

Ministrul Justiţiei, social-democratul Radu Marinescu, a distribuit pe un grup de WhatsApp dedicat avocaților un articol al publicației Gândul despre Sorina Marinaș, judecătoare la Secția Penală de la Curtea de Apel Craiova, care sprijină mișcarea de protest pornită după difuzare documentarului Recorder, scrie Epoch Times.

Marinescu a promovat articolul pe care magistrata îl consideră denigrator pe grupul oficial de WhatsApp al Baroului Dolj, unde administrator este decanul baroului.

Marinaş se numără printre magistraţii care au semnat scrisoarea deschisă publicată joi, prin care aproape 900 de colegi din sistemul judiciar, au anunțat că se solidarizează cu profesioniștii care „au avut curajul să sesizeze problemele şi presiunile din sistemul de justiţie”. De asemenea, sâmbătă a protestat, alături de avocați și oameni obișnuiți, în fața instanței unde își desfășoară activitate.

Articolul publicației Gândul, distribuit de Marinescu, se intitulează „Scandal în tabăra Rezist pe semnăturile demersului USR contra justiţiei. Judecătoarea Sorina Marinaş a schimbat textul protestului iar semnatarii s-au revoltat. «Sper că nu faceţi aşa şi cu declaraţiile de martori în penal»”

Radu Marinescu. Inquam Photos / Codrin Unici

Judecătoarea denunță articolul din Gândul

Ministrul Justiției a distribuit sâmbătă articolul pe grupul de WhatsApp la cinci minute de la publicare, a observat jurnalistul Ovidiu Vanghele.

Conform Epoch Times, până la acel moment, ministrul Justiției nu mai fusese activ pe grup din luna noiembrie și nu mai distribuise articole de presă sau discuții despre vreun magistrat.

Judecătoare Sorina Marinaş a transmis un drept la replică publicației Gândul spunând că articolul conține „afirmații tendenţioase”, subliniind că protestul nu este implicat niciun partid politic „în demersul democratic al magistraţilor din România”, așa cum a precizat în anunțul privind participare la mitingul de sâmbătă de la Curtea de Apel Craiova.

Aceasta respinge acuzațiile și afirmă că „a fost adăugată o formulă de introducere” în textul inițial care conținea mesajul de solidaritate, semnat până în prezent de 900 de magistrați.

„Niciun magistrat semnatar nu s-a retras de pe listă pe baza afirmaţiilor dumneavoastră expuse cu deosebită rea-credinţă, astfel încât menţiunea dvs. în sensul că «semnatarii s-au revoltat» este falsă.”

Ce spune Radu Marinescu

Radu Marinescu a recunoscut că a trimis articolul pe grupul de WhatsApp al Baroului „fără nicio intenție” motivâd că acesta „interesa justitia din Craiova”.

„Nu am distribuit articolul cu absolut nicio intenţie şi, categoric, nu cu o intenţie de denigrare. De altfel, nu am avut niciun fel de poziţie cu privire la atitudinea doamnei Marinaş. Şi eu apreciez că are deplina libertate de a-şi exprima opiniile, absolut cum consideră dumneaei”, a declarat ministrul Justiției pentru Epoch Times.

Acesta susține că nu împărtăşește opiniile din articol și că nu are o critică pentru atitudinea sau activitatea judecătoarei. „Eu n-am făcut niciun comentariu”, a precizat Marinescu.

Întrebat dacă mesajul și scrisoarea magistraţilor de solidaritate este un demers al USR, Marinescu a spus că nu.

„În toate demersurile mele publice, cred că aţi văzut că am spus că cetăţenii au dreptul să afle adevărul, că trebuie verificate chestiunile din materialul de la Recorder („Justiţie Capturată”), am spus că cetăţenii au dreptul să protesteze. Spun şi către dumneavoastră că doamna Marinaş are dreptul să protesteze. Dar faptul că distribui lucruri… nu că distribui, că prezint nişte materiale… Eu am pus, de-a lungul timpului, multe materiale, să ştiţi, inclusiv despre reformele din Justiţie, despre foarte multe lucruri. Dar nu înseamnă că împărtăşesc punctul de vedere de acolo”, a declarat ministrul social-democrat.

El a subliniat că nu a distribuit articolul cu scopul de a acuza pe judecătoarea Sorina Marinaș, „dar articolul nu spunea decât că sunt controverse între dumnealor. Nici măcar nu spunea că cineva a greşit sau nu. Erau, dacă îmi aduc aminte, în articol, puncte de vedere diferite cu privire la modul cum s-a alcătuit chiar acest document”, a mai precizat oficialul.

Privind gestul ministrului de Justițe, judecătoarea Sorina Marinaş a declarat pentru Epoch Times că nu are cunoştinţă despre mesajul lui Marinescu, „însă în măsura în care Ministrul Justiţiei s-a asociat cu Gândul şi a publicat un articol mincinos consideră că asemenea atitudini sunt sub demnitatea funcţiei pe care o ocupă provizoriu”.