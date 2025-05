Propunerile cu care a mers USR la Cotroceni. „Țara are nevoie de un premier cu autoritate şi cu credibilitate mare”

Preşedintele interimar al USR, Dominic Fritz, a declarat miercuri, după consultările de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan că nu este de acord cu creșterea de taxe și impozite, iar o marea parte din discuţii s-au axat pe găsirea de soluții pentru reducerea deficitului, „care este mult prea mare în urma măsurilor nesustenabile care au fost luate de guvernul trecut”.

„Nu cred că este fair, corect, faţă de români să discutăm despre o creştere a TVA-ului. De exemplu, un punct de creştere a TVA-ului aduce 7 miliarde de lei, deci nu putem să creştem TVA-ul ca să putem continua să plătim sportul de antenă. Am şi transmis domnului preşedinte că această criză în care ne aflăm este şi o şansă, nu doar pentru o cură de slăbire a statului, ci şi pentru a declanşa potenţialul care există în mediul privat, printr-o flexibilizare a pieţei de muncă, de exemplu, printr-o debirocratizare radical”, a declarat Fritz, citat de News.ro.

Primarul municipiului Timișoara a mai precizat că în opinia formațiunii politice pe care o conduce actualul președinte al Senatului, Ilie Bolojan, este cel mai potrivit pentru funcția de prim-ministru al României.

„Noi am repetat ceea ce am spus şi în public în ultimele săptămâni. Noi credem că ţara are nevoie de un premier cu autoritate şi cu credibilitate mare, altfel va fi greu să punem în practică aceste măsuri dificile care urmează şi USR crede că acest premier este Ilie Bolojan. I-am şi spus domnului preşedinte şi eu repet şi aici că USR şi PNL împreună au chiar mai mulţi parlamentari decât PSD şi de aceea ideea ca nu partidul cel mai numeros să pună premierul nu este chiar aşa de absurdă, tocmai pentru că noi din partea USR-ului susţinem cu tărie această propunere”, a spus Fritz.

Liderul USR a apreciat că preşedintele a pus preţ pe o discuţii privind politicile publice, a reformelor şi a măsurilor guvernamentale de care este nevoie în viitor, menționând că a propus o comisie de tăiat hârtii pentru că orice business în România se confruntă cu prea multe reglementări şi controale care pot fi eficientizate.

„Acest guvern va avea nevoie de timp să se formeze, acest guvern va avea nevoie de timp pentru a forma o bază de încredere reciprocă şi cred că este benefic pentru România şi credem cu toţii acest lucru, să ne luăm acest timp şi să construim pe o bază solidă”, a subliniat Fritz.

El a menţionat că pentru acest lucru este nevoie şi de înţelegere din partea Comisiei Europene care urmează să emită un raport despre progresul României în domeniul reformelor fiscale.

„E clar că aceste reforme nu se pot întâmpla în următoarea săptămână până când trebuie să iasă raportul şi de aceea lobby-ul tuturor partidurilor, inclusiv la nivel european, trebuie să fie pe lângă Comisie, să înţeleagă că acum România are nevoie de acest timp, tocmai pentru a construi solid şi cu siguranţă colegii noştri şi în Parlamentul European şi în Comisie din partidele liberale o să facă acest lobby şi facă apoi apel şi la celelalte partide să procedeze la fel”, a mai spus Dominic Fritz.

Liderul USR a mai precizat că partidul nu a cerut niciun minister din viitorul executiv și că prioritare sunt discuțiile despre propunerile pe care le au.

„Orice speculaţie despre ce ministere ar fi cerut USR-ul este strict asta, o speculaţie. Nici nu aveam cui să cerem ceva, pentru că nu au existat astfel de discuţii şi chiar şi în interiorul partidului noi nu am dus astfel de discuţii. Noi acum lucrăm în diferite grupuri de lucru cu parlamentari, cu experti din societatea civilă şi din mediul de business, să rafinăm propunerile pe care le avem şi cu care vom intra în acest negocieri”, a dat asigurări liderul interimar al USR.