Record în Japonia: Aici trăiesc aproape 100.000 de oameni cu vârsta de peste 100 de ani

Numărul persoanelor din Japonia cu vârsta de 100 de ani sau mai mult a atins un nivel record de aproape 100.000, a anunțat guvernul japonez, citat de BBC.

Este pentru al 55-lea an consecutiv când Japonia stabilește un nou record de longevitate. În luna septembrie erau înregistrate 99.763 de persoane centenare, potrivit datelor furnizate vineri de Ministerul Sănătății.

Din acest total, femeile au reprezentat un procent covârșitor de 88%.

Reversul medaliei

Japonia are cea mai lungă speranță de viață din lume și este cunoscută pentru faptul că găzduiește adesea cele mai în vârstă persoane din lume – deși unele studii contestă numărul real de centenari din întreaga lume.

Este, totodată, una dintre cele mai rapid îmbătrânite societăți, cu o populație care urmează în general o alimentație mai sănătoasă, dar care se confruntă cu o rată scăzută a natalității.

Femeile, în vârful topului longevității

Cea mai vârstnică persoană din Japonia este Shigeko Kagawa, în vârstă de 114 ani, din Yamatokoriyama, o suburbie a orașului Nara. Cel mai în vârstă bărbat este Kiyotaka Mizuno, în vârstă de 111 ani, din orașul de coastă Iwata.

Ministrul Sănătății, Takamaro Fukoka, i-a felicitat pe cei 87.784 de centenari femei și pe cei 11.979 de bărbați pentru longevitatea lor remarcabilă și și-a exprimat „recunoștința pentru mulții lor ani de contribuții la dezvoltarea societății”.

În anii ’60, Japonia avea cea mai mică proporție de persoane cu vârsta de peste 100 de ani din rândul țărilor G7. Însă această situație s-a schimbat radical în ultimele decenii.

Când guvernul a lansat prima cercetare privind centenarii, în 1963, existau doar 153 de astfel de oameni. În 1981, cifra a ajuns la 1.000, iar în 1998 a depășit 10.000.

Speranța de viață ridicată este atribuită în principal unui număr mai mic de decese cauzate de boli cardiovasculare și de forme frecvente de cancer, în special cancerul de sân și cel de prostată.

De asemenea, Japonia are rate scăzute de obezitate, datorită dietelor sărace în carne roșie și bogată în pește și legume. Rata obezității este deosebit de scăzută în rândul femeilor, ceea ce ar putea explica într-o oarecare măsură de ce femeile japoneze au o speranță de viață mult mai mare decât bărbații japonezi.

Pe măsură ce cantități tot mai mari de zahăr și sare au intrat în alimentația din restul lumii, Japonia a urmat o direcție opusă. Campaniile de sănătate publică au reușit să convingă populația să reducă sarea.

Pe lângă alimentația echilibrată, japonezii rămân activi chiar și la vârste înaintate. Merg pe jos mai des și folosesc mai frecvent transportul public decât vârstnicii din SUA sau Europa.

Foto: Dreamstime