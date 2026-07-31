″Gazprom România″ a fost vândut. Are și o rețea de 19 benzinării

Cea mai mare companie petrolieră din Serbia, Naftna Industrija Srbije (NIS), controlată încă indirect de Rusia prin Gazprom și Gazpromneft, a încheiat un acord de vânzare a subsidiarei sale din România, NIS Petrol.

Sârbii, aflați sub sancțiunile economice ale SUA din cauza controlului rusesc, sunt de dinainte în proces de cedare și a business-ului din Bulgaria.

Anul trecut, Naftna Industrija Srbije a confirmat oficial informațiile Profit.ro conform cărora ia în considerare retragerea din România, explicând mișcarea prin provocările cu care se confruntă operațiunile sale pe aceste piețe.

NIS vorbea atunci despre posibilitatea de a ieși de din România dacă provocările persistă sau se înrăutățesc, fiind evaluată o potențială vânzare completă sau parțială a activelor.

Profit.ro anunțase că NIS Petrol SRL, divizia românească a celei mai mari companii petroliere din Serbia, Naftna Industrija Srbije (NIS), controlată de gigantul rus de stat Gazprom, cu peste 56% din capital, intrată în concordat preventiv la cererea proprie, vrea să-și vândă rețeaua de benzinării operate sub brandul Gazprom pe care o deține în România.

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