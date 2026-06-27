1.100.000.000 de dolari, finanțare de urgență pentru o țară care suferă din cauza războiul din Orientul Mijlociu

Banca Mondială a aprobat o finanțare de urgență în valoare de 1,1 miliarde de dolari pentru Bangladesh, una dintre cele mai sărca țări din lume.a Demersul are scopul de a contribui la asigurarea aprovizionării cu alimente și de a sprijini gospodăriile și întreprinderile vulnerabile, în contextul creșterii prețurilor la îngrășăminte, combustibil și alimente ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, scrie Reuters.

De asemenea, Bangladeshul a solicitat finanțare externă suplimentară de la partenerii de dezvoltare, inclusiv de la Fondul Monetar Internațional (FMI), pentru a-și consolida rezervele valutare și a atenua presiunea asupra finanțelor publice, în urma creșterii costurilor importurilor de energie și a provocărilor economice mai ample.

Pachetul Băncii Mondiale cuprinde două proiecte menite să ajute țara să gestioneze șocurile externe și să mențină stabilitatea economică.

Din suma totală, 300 de milioane de dolari vor fi alocați în cadrul Proiectului de sprijin de urgență pentru securitatea alimentară, pentru a finanța importul a 600.000 de tone de îngrășăminte pentru viitoarele sezoane de cultivare a orezului.

Bangladeshul importă peste 85% din necesarul său de îngrășăminte, ceea ce îl face vulnerabil la întreruperile din lanțurile de aprovizionare globale.

„Creșterea prețurilor la alimente, îngrășăminte și combustibil, generată de conflictul din Orientul Mijlociu, coroborată cu un spațiu fiscal tot mai restrâns, a afectat profund economia Bangladeshului, în special pe micii fermieri și gospodăriile sărace și vulnerabile”, a declarat într-un comunicat Jean Pesme, directorul diviziei Băncii Mondiale pentru Bangladesh și Bhutan.

Proiectul va sprijini cultivarea orezului pe o suprafață de 1,4 milioane de hectare de teren agricol.

Restul de 713 milioane de dolari, aprobați în cadrul Proiectului de răspuns de urgență contingent, vor finanța cheltuielile de urgență, inclusiv transferurile de numerar și sprijinul pentru asigurarea mijloacelor de subzistență destinate gospodăriilor afectate și întreprinderilor mici.

De asemenea, vor contribui la finanțarea importurilor de combustibil și energie necesare pentru susținerea serviciilor esențiale, inclusiv asistența medicală, distribuția de alimente, furnizarea de energie electrică și apă.

Banca Mondială a declarat că această finanțare va ajuta Bangladeshul să răspundă rapid la șocurile economice, protejând în același timp locurile de muncă, mijloacele de subzistență și serviciile critice.

Bangladeshul este o țară cu o suprafață mai mică decât România, dar cu o populație de peste nouă ori mai mare. Cu un număr de 176 de milioane de locuitori, este a opta țară ca populație la nivel mondial și una dintre cele mai dens populate din lume.