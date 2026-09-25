13 lucruri de făcut la oala cu presiune

Oala electrică cu presiune – adică cea care se bagă în priză, nu cea care se pune pe aragaz – este unul dintre cele mai utile lucruri din bucătăria mea. Nu o să vedeți niciodată aici articole care vă spun că trebuie să vă luați ceva, deci nici despre oala cu presiune nu zic că vă trebuie, dar, din experiența mea, pot să zic fără emoții că este foarte utilă. Iată de ce:

gătește în siguranță carnea congelată – numai asta și îți economisește ore, dacă nu zile

gătește de 3-5 ori mai repede feluri care altfel necesită procesare termică prelungită, precum sarmale, năut uscat, fasole uscată, porc (pulled pork, scăricică) și vită

toate modelele au funcții multiple, chiar dacă nu le au toate pe toate – iaurt, slow cooker, sous vide, coacere, aburi, prăjire, orez, gem/dulceață etc – ceea ce înseamnă că nu e un aparat doar pentru sarmale

poate ține mâncarea caldă până la 24H și o poate reîncălzi.

În România se găsesc o mulțime de branduri care produc oale cu presiune excelente. Și mai toate au grupuri de Facebook în care utilizatorii împărtășesc rețete. Așa că dacă v-ați luat una și nu știți de unde să începeți, căutați pe Facebook și veți găsi.

Iată ce fac eu la oala cu presiune, fără nicio rețetă:

Supă de pui

Pun trei spinări de pui – de obicei direct din congelator – cu apă cât să le acopere și sare, la programul de presiune, 15 minute. După ce depresurizez, scot carnea pe o farfurie și pun legumele – ceapă tocată, morcovi, cartofi și albitură – și le mai dau 5 minute de presiune. Între timp, curăț carnea de pe oase – nu e prea multă, dar e carne. După ce depresurizez din nou, pun programul de sauté/prăjire, care înseamnă că supa va continua să fiarbă fără capac, și adaug ce legume congelate mai vreau (broccoli, conopidă, mazăre, fasole verde, varză de Bruxelles, etc) și le las până dau în clocot, apoi pun o mână de tăieței și carnea dezosată și mai las să fiarbă 2-3 minute. Opresc, storc o lămâie, mai asezonez cu sare și piper și asta e.

Pulled pork

Cu asta inaugurez fiecare oală cu presiune (am trei, nu mă întrebați de ce, că deja e alt articol). Folosesc de obicei spată și în aparat intră o bucată de cam 2kg. Mai întâi o asezonez – generos – cu un amestec de sare, piper, boia afumată, chimion și zahăr brun. Pun în vas trepiedul/suportul și cam 300ml de lichid – suc de ananas, suc de mere, suc de portocale, vin sau pur și simplu stock – și apoi bucata de carne. Apoi pun programul de presiune o oră. Depresurizez și verific, apoi o mai pun. De Crăciun, am făcut asta cu spată congelată și a durat în total 1h40m, că a mai pus încă 40 de minute după prima oră. Cu bucăți mai mici și decongelate, merge mult mai repede, chiar și 40-50 de minute în total.

După ce scot carnea, o fac franjuri cu două furculițe și torn peste ea mare parte din zeama rămasă în oală. Nu doar că previne uscarea, dar adaugă aromă și face mult mai ușor de încălzit carnea când vrei să o mănânci caldă.

Scăricică (coaste)

Înainte de orice, scot pielița de pe spatele coastelor. Se trage ușor. Apoi condimentez cu un amestec de ketchup, boia afumată, rozmarin, sare, piper. Pun 250ml de lichid – apă, suc, stock – și trepiedul și pun pe trepied coastele, făcute rulou, cu oasele verticale. Apoi dau 15 minute la presiune. Pasul 2, după ce le scot, e să le pun și în airfryer 10-15 minute, să fie rumenite.

Problema cu scăricica e că nu prea poate fi pusă direct din congelator pentru că nu încape. Și, atunci, cel mai bine e să faci prep – scoasă pielița, condimentat, făcut rulou – înainte să congelezi. În felul ăsta, poți să o pui în oală imediat.

Sarmale

Fiecare face sarmale cum dorește. Eu călesc ceapa, baconul și orezul înainte să le pun în carne. Apoi împachetez foarte inegal sarmalele și le pun pe un pat de frunze de varză. La final, torn suc de roșii și vin roșu cât să le acopere. Și dau 30 de minute la presiune. Îmi încap sarmale făcute dintr-un kg de carne.

atenție, toate modelele au nevoie de niște timp să ajungă la temperatura de presiune, așa că sarmalele nu sunt gata în 30 de minute, că la o oală făcută cu 1kg de carne tocată are nevoie de 15-30 de minute să ajungă la temperatura de fierbere.

Chili con carne / orice tocană

Felurile care implică mai multe etape le fac cam la fel. Mai întâi călesc ingredientele pe programul saute/prăjire, apoi pun lichidul – roșiile pasate și berea – și schimb pe presiune 15 minute. Dacă mi se pare că a ieșit prea lichid – din oala cu presiunea nu se evaporă lichidul, ca dintr-o oală clasică – o mai las 10-15 minute pe saute cu capacul deschis, ca să mai scadă.

Orez / grâne / linte verde și neagră

Absolut toate aparatele au program de orez și pe acela în folosesc. Spăl orezul, pun de două ori mai multă apă – 1 cană de orez, 2 căni de apă -, cu excepția orezului integral sau cel negru, care au nevoie de mai multă apă, așa că pun 1:3. În funcție de model, durează între 3 și 10 minute să se gătească perfect. (Plus timpul de încălzire, nu uitați). Pe plită, durează 20 de minute.

Iaurt

(Nu toate aparatele au funcția asta.) În pandemie am făcut tone de iaurt. Pun 2L de lapte integral, 2-3 linguri de iaurt natural și las să fermenteze 12 ore. La 1L, sunt suficiente 8 ore. Apoi păstrez câteva linguri din ce s-a format pentru a face următoarea tură. Cam ca la maia. În timp, se formează o cultură complexă care nu seamănă cu nimic din ce există pe piață. Dacă sunteți mâncători de iaurt, recomand.

Borș de vită

Un proces similar cu supa de pui. Pun apă cu sare și gulaș de vită la presiune, 15 minute, apoi depresurizez, pun legumele – ceapă, morcov, albitură – și mai dau 5 minute la presiune. Depresurizez, pun pe pe saute ca să fiarbă încet, și adaug tăiețeii și borșul. Las să fiarbă 2 minute și opresc. Carnea este extraordinar de fragedă.

Rasol de vită

Pun bucățile de rasol cu apă și sare la presiune 15 minute. Apoi scot carnea de pe os (și îmi fac tartină cu măduva), o tai bucăți și o pun înapoi cu legume întregi (curățate): ceapă, morcov, albitură. Pun programul de supă 10 minute și asta e tot. Nu îmi place să las osul în supă după ce a fost gătit pentru că se întărește măduva când se răcește.

Leguminoase

Pun cam 1/4 boabe (fasole, mazăre uscată, năut), restul apă, presiune 20 de minute. Apoi le testez și le mai pun o dată dacă e cazul – gătirea depinde de cât de veche e fasolea. Dacă am și mai mult timp, le las la înmuiat 12 ore în apă înainte să le fierb, pentru că înmuiatul nu ajută doar la a le găti mai repede (ceea ce nu e o problemă la presiune), ci și la eliminarea unei substanțe solubile în apă care altfel face haos în sistemul digestiv.

De obicei fierb mai multă fasole, o scurg și o pun în congelator în pungi de 1kg.

Legume/cartofi la abur

Pun cam 250ml de apă sau stock pe fundul oalei (aparatul are nevoie de cel puțin 150ml de lichid ca să producă presiune, scrie și în manualul lui), trepiedul și ce vreau să gătesc. Apoi pun programul Rice/orez (știu, ai fi zis că trebuie Steam/Abur). 3 minute pentru legume aeriene (broccoli, conopidă), 6 pentru subpământene (cartofii, pe care îi fierb așa în coajă, rădăcinoase). Odată gătite, pot deveni salată boeuf sau piure foarte ușor.

Ouă fierte la abur

La fel ca mai sus, dar funcția Steam/abur, 4 minute și depresurizez manual.

Paste într-o oală

350g de paste uscate

350g roșii cherry, tăiate în 2

350g spanac congelat, opțional

2 cepe, tăiate rondele subțiri

4 căței de usturoi

2 lingurițe de busuioc uscat

2 linguri ulei de măsline extravirgin

1/4 linguriță de fulgi de ardei iute

2 lingurițe de sare

1/2 linguriță de piper proaspăt măcinat

900ml de apă rece

8 minute la presiune.

Acum: pe plită, cu 1,1L de apă în loc de 0,9, ajungi la același rezultat în 9 minute (și nici nu are nevoie de pre-încălzire). Dar, dacă nu ai aragaz și o oală cu presiune e singura ta soluție să gătești, să știi că poți face pastele astea așa.