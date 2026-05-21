1,5 milioane de burgeri și o comandă de 7.500 de lei: cum au petrecut românii primul an cu Wolt

Aproximativ 1,5 milioane de burgeri au fost livrați la nivel național în doar 12 luni.

Cea mai scumpă comandă din restaurante, înregistrată în luna aniversară, a depășit 7.500 de lei.

Carrefour își extinde prezența pe Wolt cu 193 de magazine Express, cu prețuri ca în magazine, în timp ce BIPA, brandul austriac de beauty și îngrijire, intră în aplicație în București.

Abonații W+/Genius au generat peste jumătate din activitatea totală de pe platformă.

La un an de la lansarea Wolt în România, datele arată apetitul românilor pentru comfort food, cumpărături rapide de zi cu zi și interesul tot mai mare pentru zona de retail, susținută de parteneriate precum Carrefour Express și BIPA. De la prânzuri rapide la comenzi mari pentru grupuri, inclusiv o comandă din restaurante de peste 7.500 de lei și un coș de supermarket cu 111 produse, Wolt a devenit rapid parte din rutina zilnică a locuitorilor din marile centre urbane din România.

Harta culinară a României

În primul an, Wolt și-a consolidat prezența în marile centre urbane din România. Cele mai active piețe au fost București, Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov și Iași, urmate de Sibiu, Craiova, Bacău, Pitești și Arad. Creșterea a fost susținută atât de extinderea selecției disponibile în aplicație, cât și de interesul utilizatorilor pentru servicii rapide, integrate în rutina de zi cu zi.

La nivel național, cele mai comandate categorii din restaurante confirmă preferința românilor pentru opțiuni familiare și ușor de comandat:

Burgeri: aproximativ 1,5 milioane de produse

Cartofi / garnituri / sosuri: aproximativ 1,3 milioane de produse

Doner / kebab / wraps / shaorma: aproximativ 850.000 de produse

Pizza: aproximativ 221.000 de produse

Supe și ciorbe: aproximativ 150.000 de produse

Deși burgerul a fost cel mai comandat preparat la nivel național, datele locale arată diferențe între marile orașe.

În București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași, cel mai comandat produs de pe întreaga platformă a fost McPuișor burger.

Brașovul a ieșit din trendul burgerilor, iar shaorma mare de pui a devenit produsul preferat al utilizatorilor.

Cluj-Napoca s-a remarcat ca orașul burgerilor, cu peste jumătate de milion de burgeri comandați, aproape dublu față de București, unde numărul comenzilor a ajuns la aproape 300.000.

Extinderea portofoliului de retail Wolt

Primul an Wolt în România a marcat și o schimbare importantă în felul în care utilizatorii fac cumpărături rapide de completare. Românii folosesc Wolt tot mai des pentru cumpărături rapide de zi cu zi, de la apă, banane, lapte și pâine, până la legume proaspete precum roșii, castraveți sau pătrunjel. Deși apa a fost printre cele mai comandate articole în majoritatea orașelor, în Iași, bananele au ocupat primul loc în categoria de retail.

Această tendință este susținută și de extinderea portofoliului de retail Wolt:

193 de magazine vor fi disponibile în aplicație până pe 28 mai, în 29 de orașe, cu prețuri ca în magazine. BIPA: Brandul austriac de beauty și îngrijire s-a lansat oficial pe Wolt, în București.

Abonamente și frecvența utilizării

Abonații Genius și Wolt+ au generat peste jumătate din activitatea totală de pe platformă, iar prezența lor a fost și mai puternică în segmentul de retail, unde au reprezentat majoritatea comenzilor de produse alimentare și de îngrijire.

„Primul an Wolt în România ne-a arătat cât de repede poate un serviciu să devină parte din rutina de zi cu zi, atunci când răspunde unor nevoi reale. Oamenii folosesc Wolt pentru mese, dar și pentru cumpărături rapide, adesea pentru produsele de bază de care au nevoie pe moment. Acest prim an a fost despre construirea unei prezențe locale solide și despre scalare responsabilă. În continuare, ne concentrăm pe a aduce și mai multă valoare utilizatorilor, partenerilor și curierilor”, a declarat Alexandru Ștefan, Head of Account Management și Country Lead, Wolt România.

De la lansarea în România, aplicația Wolt a fost instalată de aproape 5 milioane de ori.

Aniversare cu #adorpeWolt

Pentru a marca primul an în România alături de comunitatea sa, Wolt a lansat #adorpeWolt, o campanie națională 360° care celebrează tot ce iubesc românii la aplicație. Luna aniversară include spoturi TV la nivel național, colaborări cu influenceri, activări în social media și, cel mai important pentru utilizatori, oferte și promoții exclusive în aplicație, disponibile până pe 31 mai.

Articol susținut de Wolt