23 de companii antreprenoriale românești, cu o cifră de afaceri cumulată de 2,8 miliarde de euro și peste 9.000 de angajați, au primit certificarea Deloitte „Best Managed Companies” pentru performanța managerială

23 de companii antreprenoriale românești, cu o cifră de afaceri cumulată de aproape 2,8 miliarde de euro în 2024 și un total de 9.075 de angajați, au primit certificarea Deloitte „Best Managed Companies” pentru performanța managerială analizată prin raportare la bunele practici internaționale, la finalul celei de-a patra ediții a programului Best Managed Companies România, organizat de Deloitte în parteneriat cu Banca Transilvania (BT), Salesforce și Academia de Studii Economice (ASE).

La această ediție a programului au participat peste 100 companii, dintre care 30 au ajuns în etapa principală, cea a atelierelor de lucru și interviurilor de recertificare derulate de Deloitte România împreună cu partenerii programului, etapă care le-a permis să își analizeze performanța potrivit metodologiei internaționale Deloitte bazate pe patru piloni – strategie, resurse și inovație, cultură și angajament, guvernanță și aspecte financiare.

Companiile care au obținut în premieră certificarea „Best Managed Companies” în cadrul ediției a patra sunt: Adrem (activă în domeniul serviciilor si soluțiilor pentru domeniul energetic, înființată în 1992, cu 1.400 de angajați și o cifră de afaceri de 65 de milioane de euro în 2024), ATP Motors RO (activează în întreținerea și repararea de autovehicule, comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare, înființată în 2007, cu 156 de angajați și o cifră de afaceri de 38,6 milioane de euro în 2024), Concelex (activează în construcții, înființată în 1994, cu 910 angajați și cifră de afaceri de 253 de milioane de euro în 2024), Concrete & Design Solutions (activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea, înființată în 2013, cu 117 angajați și cifră de afaceri de 27,5 milioane de euro în 2024), Express Euroscan (transport intern și internațional de marfă, înființată în 2006, cu 356 de angajați și cifră de afaceri de 32 de milioane de euro în 2024), Leviatan Group (activă în domeniul Design & Construction, înființată în 2012, cu 238 de angajați și o cifră de afaceri de 108,6 milioane de euro în 2024), LG Trans (transporturi rutiere de mărfuri, înființată în 2002, cu 182 de angajați), Maracana (transporturi rutiere de mărfuri și logistică, înființată în 1991, cu 625 de angajați și o cifră de afaceri de 32 de milioane de euro în 2024), Niran Co. Products (distribuție de produse cosmetice, înființată în 1994, cu 140 de angajați și o cifră de afaceri de 34,3 milioane de euro în 2024), Oberhauser Invest (antrepriză generală, înființată în 2013, cu 7 angajați și o cifră de afaceri de 32,6 milioane euro în 2024), Team Montage (fabricarea de construcții metalice, înființată în 2009, cu 231 de angajați și o cifră de afaceri de 25 milioane de euro).

La categoria companiilor recertificate, patru companii au obținut certificarea pentru al doilea an consecutiv: Agexim Transport & Logistics (activă în domeniul transporturilor comerciale, înființată în 2021, cu 589 de angajați și o cifră de afaceri de 42 de milioane de euro în 2024), Christian’76 Tour (activă în turism, înființată în 1997, cu 205 angajați și o cifră de afaceri de 121 de milioane de euro în 2024), IRUM (producător de mașini și utilaje pentru agricultură și exploatări forestiere, înființată în 1953, cu 397 de angajați și o cifră de afaceri de 22,5 milioane de euro în 2024), și Temad Co (activă în comerț, înființată în 1994, cu 250 de angajați și o cifră de afaceri de 51,1 milioane de euro în 2024).

Certificarea Deloitte „Best Managed Companies” a fost obținută pentru al treilea an consecutiv de șapte companii: Arobs Transilvania Software (producător de software, înființată în 1998, cu 1.187 de angajați și cifră de afaceri de 83,3 milioane de euro în 2024), Bog’Art (activă în construcții, înființată în 1991, cu 447 de angajați și cifră de afaceri de 181,7 milioane de euro în 2024), Cemacon (activă în domeniul producției de materiale de construcții, înființată în 1969, cu 400 de angajați și cifră de afaceri de 40 de milioane de euro în 2024), OSCAR Downstream (activă în sectorul petrol și gaze, înființată în 2001, cu 485 de angajați și cifră de afaceri 1,41 miliarde de euro în 2024), RTC Proffice Experience (activă în domeniul distribuției de obiecte și echipamente de birou, înființată în 1994, cu 189 de angajați și cifră de afaceri de 43 milioane de euro în 2024), Safeway International Impex (activă în domeniul comerțului cu produse alimentare și nealimentare, înființată în 1994, cu 170 de angajați și cifră de afaceri de 37,3 milioane de euro în 2024), Simtel Team (activă în domeniul telecomunicațiilor, înființată în 2010, cu 134 de angajați și cifră de afaceri de 55,1 milioane de euro în 2024).

O recunoaștere specială, oferită în cadrul noii categorii Gold, a revenit companiei care a participat și a primit certificarea „Best Managed” pentru al patrulea an consecutiv, respectiv Celco (activă în domeniul materialelor de construcții, înființată în 1973, cu 260 de angajați și cifră de afaceri de 45,8 milioane de euro în 2024).

Selecția inițială a participanților la cea de-a patra ediție a programului Best Managed Companies România a fost făcută pe baza formularelor de înscriere, ținând cont de criteriile de eligibilitate, între care o cifră de afaceri de cel puțin 25 de milioane de euro în 2024. În total, 140 de reprezentanți ai echipelor de conducere ale celor 30 de companii admise în etapa principală au petrecut 420 de ore de ateliere de lucru și interviuri alături de 52 de facilitatori din cadrul Deloitte România, al Băncii Transilvania și al Salesforce. La finalul acestei etape, juriul independent al programului, din care au făcut parte Cristian Popa, Membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României, Cristian Nacu, Senior Country Officer al International Finance Corporation, și prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, Prorector al Academiei de Studii Economice, a analizat concluziile atelierelor și interviurilor și a decis care sunt companiile ale căror practici de management sunt cel mai bine aliniate standardului internațional Best Managed Companies.

„Best Managed Companies este mai mult decât o certificare, este o recunoaștere a nivelului de maturitate. Companiile care intră în program trec printr-un proces riguros de analiză și autoanaliză a performanței de business, iar cele care revin an după an pentru a-și măsura progresul dovedesc că maturitatea în business nu este un punct de sosire, ci un proces continuu. A patra ediție locală a programului a arătat că Best Managed Companies devine o comunitate tot mai puternică și mai numeroasă, iar pentru noi, să însoțim aceste organizații pe drumul lor spre performanță, este o responsabilitate și, în același timp, un privilegiu”, a declarat Alexandra Smedoiu, Partener, Deloitte, liderul Programului Deloitte Private în România.

Best Managed Companies este unul dintre cele mai longevive programe internaționale ale Deloitte, derulat anual, începând cu 1993, în peste 45 de state de pe toate continentele, care analizează, cu ajutorul unei metodologii proprii, prin raportare la bunele practici internaționale, modul în care este organizat și condus businessul. Prima ediție în România a avut loc în 2022.

Inițiativa Best Managed Companies este derulată sub umbrela Deloitte Private, programul Deloitte care se adresează companiilor private de toate dimensiunile, inclusiv antreprenorilor locali, IMM-urilor, start-up-urilor și afacerilor de familie.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță, consultanță financiară și managementul riscului către aproximativ 90% din companiile prezente în topul Fortune Global 500® și către mii de companii din sectorul privat. Experții firmei contribuie la atingerea unor rezultate măsurabile și de durată, care ajută la consolidarea încrederii în piețele de capital, care permit companiilor să se transforme, să prospere și să deschidă calea către o economie mai puternică, către o societate mai echitabilă și o lume sustenabilă. Cu o istorie de peste 180 de ani, Deloitte acoperă peste 150 de țări și teritorii. Obiectivul său este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor aproximativ 470.000 de profesioniști la nivel mondial.

Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță și managementul riscului, consultanță financiară, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a 3.300 de profesioniști.

Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați Deloitte.ro.

Articol susținut de Deloitte România