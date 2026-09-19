5 capcane financiare în care nu realizezi că te afli

Aceste capcane financiare îți pot epuiza bugetul și îți vor eroda capacitățile de a-ți crește averea.

În ritmul agitat al vieții de zi cu zi, este ușor să pierzi din vedere imaginea financiară de ansamblu. Este posibil să contribui la Pilonul 2, 3 și poate chiar un transfer lunar automat în contul de economii, ceea ce te menține pe drumul cel bun în atingerea obiectivelor tale pe termen lung.

Dar este totuși ușor să cazi în capcane financiare care îți încetinesc progresul și pun o presiune inutilă asupra bugetului tău lunar.

Iată cinci capcane financiare comune:

Păstrarea fondului de urgență într-un cont de economii cu randament scăzut

Există un sentiment binemeritat de împlinire pe care îl simți odată ce atingi nivelul țintă al fondului de urgență. Dar, prea des, cei care economisesc se concentrează atât de mult pe cât economisesc lunar, încât nu se gândesc la cât câștigă din acele economii.

Însă un cont de economii promoțional (există câteva astfel de conturi pe piața de la noi) sau titluri de stat ar putea fi o idee mai bună.

2. Un stil de viață neobișnuit

Dacă simți că trăiești de la un salariu la altul, în ciuda faptului că veniturile tale au crescut în ultimii ani, s-ar putea să te confrunți cu un stil de viață neobișnuit. Acest lucru se întâmplă atunci când începi să cheltuiești puțin mai mult în fiecare lună, pe măsură ce câștigi mai mult, deoarece, tehnic vorbind, îți permiți.

Dar chiar vrei ca mărirea de salariu muncită cu greu să fie folosită pentru câteva mese suplimentare în oraș sau vrei să fie folosită pentru o pensie mai bună și o protecție mai bună împotriva urgențelor financiare?

Deși nu este nimic în neregulă cu folosirea unei părți din banii tăi pentru a te bucura de viață acum, este important să respecți un buget și să fii conștient de locul în care merge fiecare leu, chiar și atunci când bugetarea nu mai înseamnă doar să supraviețuiești de la un salariu la altul.

3. Abonamente inutile de care ai uitat

Nu este vorba doar de serviciile de streaming sau de sala de sport la care nu mai apuci să mergi niciodată – deși acestea sunt o mare parte a problemei. Este vorba și de funcțiile de abonamente la diferite magazine online, sau la aplicațiile pentru care ai uitat să faci downgrade la versiunea gratuită după încheierea perioadei de probă gratuite.

În SUA, Americanul obișnuit cheltuiește peste 200 de dolari pe lună pe abonamente . Aceasta înseamnă 2.400 de dolari pe an, care ar putea fi folosiți mai bine. La noi, poate că abonamentele ajung la 150 de lei lunar, tot înseamnă 1800 de lei/an.

Aversiune prea mare la riscuri

A-ți pune toți banii doar în active cu cel mai mic risc nu pare o capcană financiară. E o senzație de siguranță. Dar devine o capcană când păstrezi acolo prea mulți bani.

Pentru banii de care nu trebuie să te atingi în următorii cinci ani sau mai mult, ar trebui să îți asumi puțin mai multe riscuri pentru a-ți maximiza potențialul de a-ți crește averea.

Una dintre cele mai simple metode de a-ți gestiona anxietatea legată de risc, permițându-ți în același timp să aloci o parte mai mare din bani investițiilor cu risc mai mare și randament mai mare, este să colaborezi cu un fond de investiții sau cu un planificator financiar certificat.

Lăsarea unuia dintre soți să ia toate deciziile financiare

Chiar dacă ai evitat cele 4 capcane de mai sus, indiferent dacă ești într-o familie în care intră un venit sau două venituri, ar trebui să vă asigurați întotdeauna că ambii adulți sunt implicați în mod egal în deciziile financiare.

De ce este aceasta o capcană financiară? În primul rând, pentru că poate cauza multă tensiune în relație atunci când doar unul dintre parteneri înțelege pe deplin situația financiară a gospodăriei. Nu te poți aștepta ca partenerul tău să te ajute să atingi obiective financiare de care nu este cu adevărat conștient.

În al doilea rând, dacă soțul/soția care a gestionat banii moare pe neașteptate, cel care nu a fost implicat va rămâne cu sarcina monumentală de a rezolva toate problemele financiare.