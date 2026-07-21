6 salarii suplimentare pentru o lună: Ce oferă companiile marinarilor pentru tranzitarea Strâmtorii Ormuz

Grupul Sinokor, unul dintre cei mai mari administratori de flote de tancuri petroliere din lume, oferă navigatorilor săi un bonus de șase salarii pentru o călătorie de aproximativ o lună.

Trecerea prin Strâmtoarea Ormuz nu mai este doar o misiune dificilă pentru echipajele petrolierelor. Pentru mulți marinari, a devenit o decizie între o recompensă financiară uriașă și riscul de a nu se mai întoarce niciodată acasă.

Pe măsură ce atacurile asupra navelor comerciale se înmulțesc și securitatea în regiune se deteriorează, companiile de transport maritim oferă stimulente financiare fără precedent pentru a asigura echipaje pentru călătoriile prin acest pasaj maritim de importanță strategică.

Potrivit Bloomberg, Sinokor oferă marinarilor săi șase luni de plată suplimentară pentru o călătorie de aproximativ o lună, care implică încărcarea petrolului în Arabia Saudită sau Irak și descărcarea în Golful Oman.

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Șase salarii pentru o călătorie cu risc ridicat

Oferta a fost făcută echipajelor înainte de noile atacuri de luni asupra navelor comerciale și reflectă climatul predominant în industria transporturilor maritime.

Armatorii încă câștigă milioane de dolari din Strâmtoarea Ormuz, pe măsură ce tarifele de transport și primele de risc au crescut vertiginos, însă cea mai mare parte a poverii cade pe oamenii aflați la bord.

Conform datelor Organizației Maritime Internaționale (OMI), cel puțin 59 de nave comerciale au fost atacate în Golful Persic și în jurul acestuia de la începutul războiului, la sfârșitul lunii februarie, iar 17 marinari și-au pierdut viața.

Situația s-a înrăutățit și mai mult săptămâna trecută, când doi membri ai echipajului au fost uciși în atacuri, în timp ce luni o altă navă comercială a fost abandonată după un nou incident.

Mulți refuză oferta

În ciuda stimulentelor financiare generoase, mulți marinari aleg să nu își asume riscul.

Căpitanul, care ia deciziile finale privind navigația, poate fi plătit cu până la 15.000 de dolari pe lună pe un petrolier, în timp ce un marinar junior primește aproximativ 1.500 de dolari lunar.

Cu noile bonusuri, un căpitan ar primi până la 90.000 de dolari pentru o singură călătorie, iar un membru junior al echipajului ar primi 9.000 de dolari. Incluzând salariul obișnuit, fiecare ar încasa până la 105.000 de dolari și, respectiv, 10.500 de dolari pentru o călătorie de o lună.

Potrivit reprezentanților pieței de transport maritim, membrii echipajului au dreptul să solicite un înlocuitor dacă nu doresc să călătorească în zona cu risc ridicat.

„Unele companii oferă bonusuri uriașe”, a declarat Pradeep Chawla, președintele GlobalMET. El a spus că mulți navigatori își abandonează navele înainte de a pleca la drum, dar există și alții dispuși să întreprindă această călătorie pentru salarii mari.

Bonusurile cresc pe măsură ce criza escaladează

Participanții la piață raportează că despăgubirile pentru rutele prin Hormuz cresc aproape zilnic.

În mai multe cazuri, companiile de transport maritim oferă bonusuri echivalente cu două salarii suplimentare pentru un contract care durează doar 30 de zile, în timp ce oferta Sinokor, care ajunge la șase salarii, este considerată una dintre cele mai mari înregistrate până în prezent.

Compania, care a devenit un important transportator de petrol din Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Irak, nu a comentat informațiile furnizate de Bloomberg.

Traficul în Ormuz este în scădere

În același timp, traficul comercial prin Strâmtoarea Ormuz continuă să scadă.

Tot mai multe nave evită trecerea sau se deplasează cu sistemele de localizare (AIS) dezactivate, ceea ce îngreunează captarea cu precizie a traficului și crește incertitudinea cu privire la fluxul de petrol din Orientul Mijlociu către piețele internaționale.

Această imagine surprinde noua realitate dintr-una dintre cele mai importante artere energetice ale planetei, unde fiecare călătorie este acum însoțită de costuri financiare crescute, asigurări mai scumpe și, mai presus de toate, un risc mult mai mare pentru echipaje.