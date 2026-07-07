7 trucuri prin care magazinele online te păcălesc: un nou ghid explica practicile deja ilegale în România

Ai cumpărat vreodată ceva doar pentru că cronometrul de pe ecran spunea că oferta expiră în 4 minute? Ai stat vreodată 20 de minute căutând butonul de anulare a unui abonament care se activase „gratuit”? Nu ești paranoic. Ai fost, pur și simplu, manipulat, iar un ghid lansat marți la sediul ANPC tocmai a scris cum fac comercianții asta.

Marți, la sediul ANPC, a fost lansat ghidul de bune practici pe piața comerțului online din România, realizat cu sprijinul ANCOM, DNSC, Asociația Română a Băncilor, Asociației Consumers United/Consumatorii Uniți și alte entități. Practic e un manual de peste 100 de pagini care sintetizează toată legislația relevantă în acest ghid practic pentru comercianți, consumatori și autorități.

Gidul include un capitol care merită citit de orice român care a dat vreodată click pe „Cumpără acum”: cel despre dark patterns – modelele de design „întunecate” prin care platformele îți fură din libertatea de a alege.

Nu e doar o teorie a conspirației de pe Reddit. E oficial, obiect de sancțiune.

Ce sunt, de fapt, dark patterns

Ghidul le definește simplu: practici de design digital care influențează sau subminează deciziile consumatorilor prin modul în care le sunt prezentate alegerile. Te pot determina, induce în eroare, constrânge sau manipula să iei decizii pe care altfel poate că nu le-ai fi luat.

Iată cele 7 tipare pe care ghidul le-a catalogat oficial – și pe care, sigur, le-ai întâlnit navigând pe net.

Ceasul care minte

„Mai sunt doar două în stoc.” „Oferta expiră în 03:47.” Cronometre, stocuri care scad văzând cu ochii, mesaje de „numai azi…” – toate concepute să-ți creeze un sentiment fals de urgență. Frica de a pierde ceva (Fear of Missing Out- FOMO) e un declanșator emoțional mult mai puternic decât o comparație rațională de preț, și magazinele știu asta.

Problema legală: dacă afirmația nu reflectă realitatea – dacă stocul „limitat” e de fapt nelimitat – devine practică comercială înșelătoare.

Informația îngropată

Costul total real, condițiile unui abonament sau limitările unui produs apar, cu bună știință, în pagina 114 din Termeni și Condiții, nu imediat lângă butonul de cumpărare. La fel, rezultatele căutării pot ascunde faptul că un produs apare primul la recomandări pentru că cineva a plătit pentru asta, nu pentru că e cel mai bun.

Imagine de la conferinta de marti de la sediul ANPC, cu ocazia lansării Ghidului de bune practici privind comertul online. Foto: HotNews

Bombardamentul de notificări

Pop-up-uri care revin, cereri repetate de abonare la newsletter, ferestre care reapar imediat ce le-ai închis. La un moment dat, oboseala psihologică te face să accepți doar ca să scapi de întrerupere. Ghidul spune clar: dacă persistența e concepută să-ți erodeze rezistența, poate fi tratată drept practică comercială agresivă.

Capcana abonamentului

Cea mai urâtă, probabil. Te înscrii pentru o „probă gratuită” în trei secunde. Când vrei să anulezi – după ce ai uitat, evident, și ai fost taxat – descoperi un labirint de linkuri ascunse, butoane mici și un serviciu clienți greu accesibil. Intrarea e un tobogan; ieșirea e un labirint. Exact asta îl face un dark pattern.

„Acceptă tot” cu litere mari, „Refuz” cu litere de-abia vizibile

Butonul verde, mare, luminos: „Da, vreau să economisesc!” Lângă el, un link gri, minuscul: „Nu, mulțumesc, prefer să plătesc prețul întreg.” Aceeași logică apare la casetele pre-bifate pentru partajarea datelor tale cu „parteneri” – trebuie să le debifezi tu, activ, ca să nu fii de acord.

Recenzii care nu sunt ce par

Comercianți care plătesc pentru recenzii pozitive false, sau care oferă reduceri în schimbul unui comentariu bun. Ghidul e tranșant: este interzis explicit să modifici recenziile consumatorilor sau să plătești pe cineva să scrie una falsă. Un semnal de alarmă simplu: dacă limbajul e excesiv de pozitiv sau sună ca un manual tehnic, e probabil fals.

Prețul care te cunoaște

Poate cel mai puțin vizibil, dar cel mai tulburător: doi oameni pot vedea prețuri diferite pentru același produs, pe baza a ceea ce algoritmul știe despre ei – istoric de căutări, tipul de device, chiar și cât de disperați par să fie. Fără să fii informat că prețul tău a fost „personalizat”.

De ce contează asta acum

Cei mai expuși, spune ghidul, nu sunt neapărat naivii. Sunt oamenii temporar vulnerabili – cineva stresat, aflat sub presiune de timp, obosit după o zi lungă. Adică, practic, oricine dintre noi, într-o seară proastă, la ora 23:00, cu cardul lângă tastatură.

„Pentru noi, asociația de consumatori, în calitate de co-autori, realizarea acestui ghid reprezintă o bornă importantă pentru e-commerce-ul din România. Piața digitală evoluează într-un ritm amețitor, iar consumatorii din 2026 au nevoie de reguli clare, transparență totală și siguranță la fiecare click. În același timp, comercianții corecți au nevoie de repere solide pentru a-și alinia practicile la cele mai înalte standarde europene. Acest ghid nu a apărut peste noapte. A însemnat o muncă în echipă care s-a întins pe parcursul ultimilor doi ani. În tot acest timp, am analizat problemele reale din piață, am dezbătut soluții alături de instituțiile statului, de mediul de afaceri și de celelalte organizații partenere. Lucrarea de față este un instrument practic, o punte de încredere între consumatori și mediul de afaceri. Prin acest ghid, Consumers United/ Consumatorii Uniți și-a pus întreaga expertiză în slujba consumatorului“, asigurându-ne că vocea, drepturile și vulnerabilitățile cumpărătorilor online sunt pe deplin protejate.”, a spus Calu Monica, președintele Asociației Consumers United/ Consumatorii Uniți .

Ce e cu adevărat important în ghid:

Dark patterns — capitol nou și consistent (6-6.3). Ghidul definește și dă exemple concrete despre care am scris mai sus. E prima dată când un ghid codifică asta atât de detaliat.

Garanția legală extinsă pentru produse cu elemente digitale – 2 ani pentru bunuri cu durată medie de utilizare de cel mult 5 ani, și de 5 ani pentru cele cu durată de peste 5 ani. E o extindere notabilă față de garanția standard de 2 ani.

Securitate cibernetică integrată în comerțul online – ghidul leagă explicit protecția consumatorului de NIS 2 (OUG 155/2024) și Cyber Resilience Act (Reg. 2024/2847), cu obligații de raportare a vulnerabilităților în 24h către DNSC prin PNRISC. E un unghi relativ nou – consumeristul clasic se împletește acum cu securitatea cibernetică a produselor conectate (IoT, jucării smart, wearables).

Responsabilitatea marketplace-urilor (Regulamentul DSA) — obligația de a afișa identitatea reală a comerciantului, altfel marketplace-ul poate deveni răspunzător ca și cum ar fi el vânzătorul. Relevant pentru Temu/AliExpress/Shein.

Termene concrete de reținut: 14 zile drept de retragere, 30 zile livrare standard, 14 zile rambursare, garanție legală 2 ani (sau 5 pentru digital), plângeri SAL în 1 an de la incident.

Au fost 45.241 de reclamații depuse la ANPC în 2023 pe mediul online – principalele motive: livrare întârziată/nelivrare, produse deteriorate/neconforme. E o cifră bună de citat.