8 greșeli de evitat în gestionarea banilor atunci când mergi în vacanță

Călătoriile internaționale oferă experiențe unice, dar ascund adesea o capcană financiară: gestionarea valutei. Deciziile mici, de zi cu zi, atunci când retragi numerar sau plătești cu cardul în străinătate pot costa sute de euro în comisioane ascunse și cursuri de schimb valutar nefavorabile, scrie Washington Post, citat de presa elenă.

Profesioniștii dezvăluie cele mai frecvente greșeli și împărtășesc sfaturi practice pentru a-ți proteja portofelul în orice colț al globului.

Ca nomadă digitală de multă vreme, Nora Dunn a pierdut mulți bani tranzacționând valute . „Probabil am făcut toate greșelile posibile”, spune Dunn, care împărtășește sfaturi de călătorie pe site-ul și canalul său de YouTube, The Professional Hobo.

Luarea unor decizii proaste i se poate întâmpla chiar și celui mai experimentat călător.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici:

Dan, din Toronto, locuiește și lucrează în străinătate din 2006. Una dintre cele mai costisitoare greșeli ale sale s-a întâmplat pe insula Grenada din Caraibe, când a folosit un card de credit pentru a retrage numerar .

„Abia după ce am făcut câteva retrageri mi-am dat seama că plăteam sute de dolari în comisioane inutile ”, a spus el telefonic din Bulgaria.

„Personal, recunosc că am făcut două greșeli de călătorie: în loc să folosesc cardul la un bancomat pentru a retrage monedă locală, am preferat să schimb numerar la aeroport. Păcat. Nu este niciodată prea târziu, însă, să schimbi modul în care gestionezi moneda. Urmând sfaturile financiare ale experților poți economisi bani la următoarea călătorie internațională. Luna aceasta, plec într-o vacanță în Europa”, scrie Andrea Sachs, redactor de călătorii la The Washington Post.

Numerarul nu este întotdeauna necesar

În multe destinații, un card de credit sau un portofel digital acoperă orice cheltuială, mare sau mică. „În zilele noastre, în aproape toată America de Nord, Europa de Vest și în tot mai multe țări, este posibil să plătești totul cu cardul, chiar și biletul de autobuz”, spune Dunn.

Totuși, nu toate regiunile sunt la fel de avansate din punct de vedere tehnologic, iar numerarul rămâne esențial.

Pentru tranzacțiile în străinătate, este de preferat să se utilizeze un card de credit care nu impune comisioane. Însă e recomandat să ai un card de debit exclusiv pentru retrageri de numerar , dar nu și pentru plata meselor sau suvenirurilor, deoarece nu oferă aceleași garanții de securitate și protecție în caz de fraudă.

Totuși, pentru călătoria Andreei Sachs în Spania și Elveția, s-a considerat necesar să aibă sume mici de bani pentru cheltuieli precum bilete de autobuz, piețe stradale, taxe de drum și bacșișuri.

Oferta de valută din partea băncii interne

Dacă preferați să ajungeți la destinație având deja numerar, există opțiunea de a achiziționa valută străină de la banca dvs. sau de la o altă instituție financiară.

Anunță banca

În ceea ce privește pregătirea, majoritatea băncilor și companiilor de carduri nu mai solicită notificare pentru călătoriile în străinătate. Cu toate acestea, Jeff Opdike, editor al revistei International Living, cu sediul în Portugalia, recomandă notificarea lor din motive de securitate .

Băncile pot reacționa dacă efectuați achiziții regulate în Kentucky și, dintr-o dată, cardul este utilizat în Varșovia”, notează Opdike, al cărui card a fost blocat în trecut în timpul călătoriilor în România și Oman.

Instalarea aplicațiilor bancare permite un răspuns imediat la alertele despre activități suspecte, care sunt trimise prin SMS, e-mail sau sub formă de notificări push pe mobil.

În cazul blocării contului, cardul poate fi adesea reactivat în câteva secunde direct prin aplicație, confirmând validitatea tranzacției. Alternativ, este necesar să contactați banca.

Evitarea caselor de schimb valutar din aeroporturi

Când aveți nevoie de numerar, evitați casele de schimb valutar din aeroporturi, deoarece acestea oferă cele mai proaste rate, în ciuda afirmațiilor că nu există comision . „Promisiunea zero comisioane este o înșelătorie”, spune Opdike. „Poate că nu percep un comision în avans, dar oferă un curs de schimb extrem de scăzut , care maschează de fapt comisioanele”

Preferință la bancomatele băncilor

Cea mai bună soluție este să preferați bancomatele situate în sucursalele băncilor, deoarece acestea oferă, în general, cele mai bune cursuri de schimb valutar. Bancomatele independente din magazinele de proximitate, aeroporturi și centre turistice impun taxe ascunse și suprataxe mari.

Taxele bancomatelor, chiar și comisioanele bancare, sunt adesea inevitabile. În majoritatea cazurilor, banca străină percepe un comision fix de utilizare. De asemenea, în unele state, banca poate percepe un comision pentru utilizarea unui bancomat din afara rețelei, precum și un comision de conversie valutară, care variază între 1% și 3% din suma retrasă. Pentru a reduce comisioanele, este recomandabil să căutați sucursale ale băncii voastre în străinătate sau să utilizați instituții care participă la rețeaua sa globală de parteneriate.

Cursul de schimb valutar și comisioanele rămân similare indiferent dacă retragerea se face prin intermediul unui bancomat sau al unui casier bancar. Cu toate acestea, comunicarea directă poate fi dificilă din cauza barierelor lingvistice. „Este mult mai ușor să folosești un bancomat”, subliniază Opdike.

Dan recomandă utilizarea bancomatelor în timpul programului de funcționare al sucursalelor băncii, astfel încât orice deteriorare sau reținere a cardului să poată fi rezolvată imediat.

Utilizarea unui card de debit pentru retrageri

În orice caz, un card de debit este întotdeauna prima opțiune pentru retragerile de numerar. Utilizarea unui card de credit ar trebui evitată, deoarece banca tratează tranzacția ca un avans de numerar, ceea ce implică un comision fix (adesea în jur de 5 dolari) și dobândă imediată.

Pentru a minimiza dobânda, Dunn recomandă depunerea sumei corespunzătoare pe un card de credit înainte de a efectua o retragere. Dacă călătoriți în mai multe țări cu monede diferite, Opdike sugerează utilizarea unui card de debit Revolut sau Wise.

Prin intermediul acestor aplicații specifice, este posibil să transferați bani din contul bancar și să îi convertiți imediat în peste 100 de valute la rate interbancare deosebit de avantajoase, în timp ce retragerile de la orice bancomat străin se efectuează fără comisioanele obișnuite pentru valute străine.

Principalul motiv pentru care mulți oameni evită bancomatele din străinătate este riscul furtului datelor personale. Pentru o mai mare securitate, este recomandabil să deschideți un cont separat cu fonduri limitate, care va fi folosit exclusiv pentru retrageri în timpul călătoriei.

Selectați moneda locală

La retragere, bancomatul vă întreabă dacă doriți să încărcați banii în moneda locală sau în moneda țării de origine a cardului. Pentru a asigura cel mai bun curs interbancar, se selectează întotdeauna moneda locală. Dunn avertizează că aparatele folosesc adesea mesaje de presiune psihologică, cum ar fi „Sunteți sigur că doriți să refuzați să încărcați banii în moneda dumneavoastră?”, care ar trebui ignorate. „Prin acceptarea conversiei în moneda cardului dumneavoastră, permiteți furnizorului sau comerciantului străin să stabilească arbitrar cursul de schimb, ceea ce poate implica comisioane excesive”, subliniază Opdike.

Alegerea monedei locale este o regulă de neîncălcat pentru orice tip de tranzacție în străinătate , inclusiv plăți cu cardul în restaurante, hoteluri și magazine.

Cheltuirea banilor înainte de întoarcere

Nu în ultimul rând, este recomandabil să cheltuiți banii în numerar în moneda locală înainte de întoarcerea acasă. În cazul în care rămâne o sumă semnificativă, aceasta poate fi convertită înainte de plecare sau la banca internă, deși dubla conversie implică o pierdere financiară.

Dan își calculează meticulos cheltuielile zilnice, retrăgând doar sumele pe care intenționează să le folosească. La rândul ei, Saks fie păstrează valuta străină rămasă pentru viitoarele călătorii, fie o oferă ca suveniruri prietenilor.