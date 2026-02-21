A 9-a victorie consecutivă pentru CFR, cu echipa care le încurcase pe Rapid și Dinamo

CFR Cluj a învins-o cu 2-1 pe Petrolul Ploiești, sâmbătă seară, în a 28-a etapă din SuperLiga, și are cinci puncte peste ocupanta locului 7 înaintea ultimelor două runde din sezonul regular.

Golurile ardelenilor au fost marcate de Korenica (62`) și Biliboc (81`), în timp ce pentru oaspeți a punctat Papp (71`).

Pentru CFR Cluj este a 9-a victorie consecutivă în campionat. Practic, echipa lui Daniel Pancu n-a mai pierdut niciun punct după remiza înregistrată la Universitatea Craiova în 7 decembrie.

În tot acest interval are un singur meci fără succes, 1-1 cu Rapid în 10 februarie, însă acest rezultat a calificat-o în sferturile Cupei României.

Formația din Gruia ocupă locul 5 în acest moment, cu cinci puncte peste echipele de pe locurile 7-8, FC Botoșani și UTA, care și-au jucat deja meciurile din această rundă.

Petrolul este pe 12, iar acest rezultat i-a pus capăt un serii de cinci rezultate pozitive, în care remizase la București atât cu Dinamo, cât și cu Rapid, formații aflate pe podium, care se întâlnesc sâmbătă seară pe Arena Națională.