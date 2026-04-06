A doua parte a colecției de artă Darius Vâlcov este scoasă la licitație la Artmark

Noi premiere pentru piața de artă din România: o pictură de Renoir, o serie celebră de Andy Warhol și ceramică pictată de Pablo Picasso!

Casa de Licitații A10 by Artmark anunță un nou moment major pentru piața de artă locală: a doua parte a colecției constituite de Darius Vâlcov, o selecție amplă și diversă, care aduce în același catalog 118 opere – de peste trei ori mai multe decât în prima licitație – confirmând amploarea și complexitatea acestui fond colecționistic.

Evenimentul este programat în data de 23 aprilie, de la ora 18.00, atât la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală (str. C.A. Rosetti nr. 5), cât și pe Platforma Artmark Live. Până la data licitației, publicul poate vedea întreaga selecție de opere la Galeriile Artmark, cu intrare liberă, zilnic, de luni până duminică, de la 10.00 la 20.00. Și catalogul licitației poate fi răsfoit online, pe site-ul artmark, de asemenea cu acces nelimitat. Pot fi deja depuse și oferte de licitație, pentru fiecare operă în parte. Este necesară doar întocmirea unui cont de colecționar, aici (https://www.artmark.ro/ro/inregistrare ), proces care este, de asemenea, gratuit.

Pierre Auguste Renoir – Baigneuse (1892)

Punctul central al evenimentului îl reprezintă o pictură semnată de Pierre-Auguste Renoir, intitulată „Baigneuse” (cca. 1890) și care are în licitația Artmark prețul de pornire de 80.000 de Euro. Este pentru prima dată în România când se tranzacționează o pictură a renumitului artist care – alături de Claude Monet, Alfred Sisley ori Paul Cézanne – se numeră printre inițiatorii curentului impresionist.

Până să ajungă în colecția Vâlcov, opera a făcut parte din numeroase și importante colecții de artă din Franța, începând cu cea a unui renumit dealer de artă francez, Pierre Cornette de Saint-Cyr. La mai bine de 100 de ani de la moartea sa, Pierre-Auguste Renoir este încă recunoscut în întreaga lume pentru portretele intimiste și peisajele idilice, așa cum este și acest nud. Lucrarea „Baigneuse” aparține perioadei târzii a artistului, când, după contactul cu Renașterea italiană, Renoir a îmbinat libertatea impresionistă cu rigoarea desenului clasic. Nudurile sale, construite din tonuri calde și linii fluide, au redefinit reprezentarea corpului în modernitate, iar prezența unei asemenea opere pe piața românească marchează o rară oportunitate de colecționare cu relevanță muzeală.

Un al doilea nucleu de interes al noii licitații cu opere din „Colecția Vâlcov” îl constituie seria de schițe realizate de Andy Warhol înainte de era pop-art și cunoscute cu titlul generic „In the Bottom of My Garden”. Tot de Andy Warhol este și o schiță a bunului său prieten, Victor Hugo, care i-a fost muză pentru multe din proiectele sale, precum și două fotografii de epocă din vremea faimoaselor petreceri de la Studio 54.

Andy Warhol – Some Men Need Help (1982)

Serigrafia „Some Men Need Help” a fost realizată de Andy Warhol în perioada anilor ‘80, pentru un spectacol ce urmărea povestea a doi bărbați ce se confruntă cu alcoolismul. Este vorba de un afiș realizat folosind o fotografie cu actorii din distribuția producției. Lucrarea, făcută cu tehnica silkscreen, prezintă trăsături caracteristice operei lui Warhol din acea perioadă. Artistul a combinat blocuri de culoare care, prin neregularitatea lor și prin faptul că depășesc conturul imaginii, par a fi realizate în tehnica denumită colaj.

De asemenea, noua licitație a colecției Vâlcov aduce în atenția publicului câteva piese din celebra serie de ceramică pictată de Pablo Picasso. După ce s-a mutat, în 1947, în sudul Franței, Pablo Picasso a început să picteze aproape obsesiv diverse vase de ceramică și a colaborat chiar cu un atelier renumit, Madoura, condus de Suzanne și Georges Ramié. Ceramica pictată de Picasso este astăzi considerată o extensie esențială a limbajului său artistic: artistul a produs peste 3.500 de modele, transformând obiectul utilitar într-o formă sculpturală și narativă. Iar piese precum „Cavalier et cheval (Cavalerul și calul)” (1952) și „Picador et Taureau (Picadorul și taurul)” (1953) reflectă fascinația sa pentru mitologia coridei și spontaneitatea desenului. Cele două obiecte de artă decorativă au în evenimentul Artmark prețuri de pornire de 6.000, respectiv 2.000 de Euro.

Dimensiunea istorică a licitației este completată de artefacte precolumbiene – statuete din culturile Colima (100-250 e.n.) și Chupícuaro (100 î.e.n.-100 e.n.) — cu prețuri de pornie de 1.000 de Euro, dar și un vas funerar Marajoara (cca. 800–1400 e.n.) – de la 4.000 de Euro. Aceste piese oferă o perspectivă rară asupra civilizațiilor amerindiene, unde funcția ritualică și expresia artistică se împletesc într-un limbaj simbolic sofisticat.

Pablo Picasso – ceramică Madoura

Selecția este consolidată de prezența marilor maeștri ai artei românești – Nicolae Grigorescu, Theodor Aman, Nicolae Tonitza – alături de artiști moderni și contemporani precum Victor Brauner, Jules Perahim sau Ștefan Câlția, configurând un dialog coerent între patrimoniu și modernitate.

Această licitație vine într-un context de creștere accelerată a pieței de artă din Europa Centrală și de Est, confirmat de recentele rezultate comunicate de Casa de Licitații A10 by Artmark – vânzări de peste 2,8 milioane de Euro în sezonul de Primăvară 2026. Într-un climat economic marcat de incertitudini, arta își reafirmă statutul de activ cultural și investițional stabil, iar reintroducerea în circuitul public a unor opere cu proveniență internațională contribuie la maturizarea pieței locale.

Evenimentul nu este doar o licitație, ci și o radiografie a gustului colecționar contemporan: de la impresionism la pop art, de la artefact arhaic la modernitate radicală. O astfel de concentrare de valori, într-un singur catalog, poziționează piața românească într-un dialog real cu marile scene internaționale ale artei.

Este binevenită precizarea că, potrivit legislației fiscale și legii speciale a patrimoniului cultural, valorificarea silită a bunurilor culturale mobile nu se realizează direct de ANAF, ci exclusiv prin intermediul unui operator cultural autorizat de Ministerul Culturii, în cadrul unei licitații comerciale obișnuite. Achiziția acestor opere nu este supusă unui regim juridic diferit față de orice altă licitație de artă. Publicul este invitat să vizioneze expoziția dedicată și să participe la licitație, în sală sau online, în condiții egale de transparență și acces.

Articol susţinut de A10 by Artmark