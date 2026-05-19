A fost desemnat managerul fondului european de 5 miliarde EUR pentru companii deep tech: firma de investiții suedeză EQT

Uniunea Europeană și alți investitori au lansat un fond european de până la 5 miliarde de euro, denumit Scaleup Europe Fund, destinat finanțării companiilor europene de tehnologii avansate (deep tech) aflate în expansiune (scale-up), iar acum au desemnat și managerul acestui fond: firma de investiții suedeză EQT Ventures.

Citește mai departe pe StartupCafe…

Foto: Dreamstime.com