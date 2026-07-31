A început etapa a doua a admiterii la liceu 2026. Cine poate obține un loc și când se depun cererile

Începând de vineri, 31 iulie, începe etapa a doua a admiterii la liceu 2026. În următoarele două săptămâni au loc probele de aptitudini și de verificare a cunoștințelor de limbă, depunerea cererilor și repartizarea candidaților care nu și-au încheiat procesul de admitere în prima etapă. Iată cine poate participa și care este calendarul complet.

Prima etapă a admiterii la liceu s-a încheiat odată cu repartizarea computerizată din 22 iulie și cu depunerea dosarelor de înscriere la liceele unde elevii au fost admiși. De astăzi, 31 iulie, inspectoratele școlare afișează centrele de admitere, locurile rămase disponibile și programul probelor de aptitudini și al probelor de verificare a cunoștințelor de limbă. Înscrierea la aceste probe are loc pe 3 august, ele se desfășoară în 4 și 5 august, iar rezultatele sunt afișate în 6 și 7 august. Cererile pentru etapa a doua se depun între 10 și 12 august, iar repartizarea candidaților este programată pentru 17 și 18 august.

Cine poate participa la etapa a doua a admiterii la liceu

Etapa a doua nu este deschisă tuturor absolvenților de gimnaziu, ci doar categoriilor de candidați prevăzute de metodologia admiterii. Pot participa:

elevii care au fost repartizați computerizat în prima etapă, dar nu și-au depus dosarul de înscriere în termen și au pierdut locul obținut;

elevii respinși la liceele sau clasele care au organizat probe de aptitudini;

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