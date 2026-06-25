A început sezonul mușcăturilor de căpușe. Pediatru: „Nu ne panicăm, dar ne uităm cu atenție”

Odată cu vacanța de vară, începe și sezonul alergatului prin iarbă, al ieșirilor lungi în aer liber, în zone verzi. Pentru părinți, însă, această perioadă vine cu o grijă în plus: înțepăturile de insecte, mai ales cele de căpușă. Dr. Nicoleta Chiriță, medic specialist pediatru la Hyperclinica MedLife Favorit, explică la ce să fim atenți, cu atât mai mult cu cât uneori insecta nici măcar nu este văzută, dar rămâne o urmă care trebuie urmărită. „Totuși, nu înseamnă să nu lăsăm copiii să se joace în natură, însă e bine să-i urmărim cu atenție la întoarcerea acasă“, spune medicul.

În 2025, în România, au intrat în sistemul național de supraveghere 1.729 cazuri suspecte de boală Lyme, după mușcătura de căpușă, dintre care 54% au fost confirmate, 7% au fost catalogate ca „posibil“, 9% – „probabil“ și 30% au fost infirmate, potrivit unei analize a Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Deși în țara noastră nu există o statistică națională unică a tuturor mușcăturilor de căpușă, datele generale arată că numărul persoanelor afectate este în creștere de la un an la altul, iar vârful sezonului este în lunile iunie-iulie.

„Nu toate căpușele transmit boala Lyme”

Înțepătura de căpușă sperie mai mult decât alte înțepături de insecte pentru că, în percepția generală, este asociată în mod direct cu boala Lyme. Totuși, primul mesaj al medicului Nicoleta Chiriță este unul de echilibru: nu orice căpușă transmite infecția și nu orice înțepătură înseamnă automat tratament antibiotic.

„Nu ne speriem. Dacă e vorba de expunerea în mediul extern, chiar ne dorim să se joace copiii vara afară cât mai mult timp“, spune medicul pediatru. Recomandarea este ca jocul în aer liber să fie încurajat, dar cu atenție la intervalele orare, la îmbrăcăminte și la locurile în care copiii sunt lăsați să alerge. Zonele verzi neîngrijite, iarba înaltă, curțile cu animale sau spațiile umede pot crește riscul de contact cu insecte și paraziți.

După întoarcerea acasă, copilul ar trebui verificat, mai ales dacă a stat în iarbă, la țară, în parc sau în zone cu vegetație abundentă. Medicul recomandă ca părinții să se uite atât pe piele, cât și pe haine, pentru a observa eventuale resturi de insecte sau paraziți rămași pe vestimentație.

Unde trebuie căutate căpușele

La copii, căpușele pot fi greu de observat, mai ales dacă sunt foarte mici sau dacă se fixează în zone acoperite de păr. Dr. Nicoleta Chiriță spune că a întâlnit frecvent cazuri în care acestea erau localizate la nivelul feței, gâtului, membrelor inferioare sau chiar pe scalp.

De aceea, verificarea de seară, la baie sau la schimbarea hainelor, trebuie să includă și scalpul. Chiar dacă este mai greu de examinat, mai ales la copiii cu păr des, zona capului nu trebuie omisă. Uneori, o căpușă poate arăta ca un punct negru foarte mic, fixat în piele. În astfel de situații, dacă părintele nu este sigur că o poate îndepărta integral, este mai bine să meargă cu copilul la medic.

Medicul a descris inclusiv cazuri în care căpușa era fixată adânc în scalp, iar copilul a fost trimis către chirurgie pediatrică pentru extragere completă. Nu pentru că zona capului ar necesita un protocol diferit, ci pentru că îndepărtarea corectă poate fi mai dificilă.

Cum se scoate corect o căpușă

Dacă părintele observă căpușa atașată de piele și se simte încrezător că o poate îndepărta corect, medicul spune că este important să nu aplice uleiuri, creme, alcool sau alte substanțe peste insectă înainte de extragere. Astfel de practici, deși promovate în social media, nu ajută și pot complica situația.

Căpușa trebuie prinsă cu o pensetă cât mai aproape de piele și extrasă printr-o mișcare fermă, fără răsucire și fără smulgere brutală. Scopul este ca parazitul să fie scos întreg, inclusiv capul. După îndepărtare, zona se dezinfectează cu alcool, betadină sau un alt dezinfectant disponibil în casă.

Dacă părintele are îndoieli că a scos căpușa complet, dacă o parte a rămas în piele sau dacă zona este greu accesibilă, copilul trebuie văzut de medic. Același lucru este valabil și atunci când părinții preferă să nu o scoată acasă: pot merge cu copilul într-un cabinet, într-o clinică sau la camera de gardă a unui spital, unde căpușa poate fi extrasă în siguranță.

În unele cazuri, insecta mușcă și dispare

Unele cazuri sunt mai complicate tocmai pentru că părinții nu văd căpușa. Duc copilul la medicul pediatru pentru o roșeață, o iritație sau un aspect de alergie, iar legătura cu o posibilă înțepătură devine evidentă abia după discuția amănunțită cu specialistul.

Dr. Nicoleta Chiriță spune că a întâlnit situații în care, inițial, leziunea părea o reacție alergică sau o urticarie, dar anamneza făcută corect a arătat că micuțul petrecuse timp la bunici, la țară, într-o curte cu animale. În astfel de cazuri, detaliile oferite de părinte pot schimba direcția diagnosticului. De aceea, când merg la medic pentru o erupție sau o zonă roșie apărută vara, părinții ar trebui să spună dacă cel mic a fost în parc, la iarbă verde, la țară, la bunici, în contact cu animale sau în zone cu vegetație. Chiar dacă informația pare banală, poate fi decisivă.

„A venit la cabinet un copil cu o roșeață la nivelul feței. Mai întâi a apărut la nivelul urechii. Inițial arăta ca o reacție alergică, însă după discuția cu mama, care a spus că a stat două săptămâni la bunici, la țară, am solicitat testarea pentru Borrelia (n.r. – bacteriile care transmit boala Lyme). Testul a fost pozitiv, așa că am prescris un tratament de 10 zile de antibiotic. În acest caz, provocarea a fost că nu am văzut insecta, dar anamneza ne-a orientat în direcția mușcăturii de căpușă“, a detaliat dr. Nicoleta Chiriță.

Antibioticul nu se ia „preventiv” de la farmacie

Una dintre cele mai frecvente întrebări ale părinților este dacă trebuie administrat antibiotic după o înțepătură de căpușă. Dr. Nicoleta Chiriță atrage atenția că decizia nu trebuie luată de părinte și nici împreună cu farmacistul. Copilul trebuie evaluat de medic, pentru că antibioticul nu este necesar în toate cazurile.

„Nu se poate merge la farmacie și părintele să spună: «l-a înțepat căpușa pe copil, dați-mi antibiotic». Trebuie văzuți, consultați“, explică medicul pediatru. În practica medicală, decizia depinde de context: dacă a fost văzută căpușa, cât timp ar fi stat atașată, cum arată zona, dacă apar febră sau eritem migrator și ce reiese din evaluarea clinică. Uneori poate exista doar o roșeață locală după înțepătură, fără semne de boală Lyme. Alteori, leziunea cutanată sau istoricul copilului ridică suspiciuni și medicul poate recomanda investigații și tratament.

Important este să nu se ajungă nici la panică, nici la administrarea excesivă de antibiotice. Medicul subliniază că anamneza, adică discuția detaliată cu părintele despre ce a făcut copilul în zilele sau săptămânile anterioare, este esențială.

Eritemul migrator nu apare imediat

Părinții se pot speria dacă observă o roșeață imediat după ce copilul a fost înțepat de căpușă, însă medicul explică faptul că eritemul migrator nu apare, de obicei, pe loc. Acesta poate apărea la o săptămână până la trei săptămâni după fixarea căpușei. Se poate manifesta ca o pată roșie circulară, care se extinde treptat. Uneori apare în apropierea locului înțepăturii, alteori poate apărea la distanță. De exemplu, dacă înțepătura a fost în scalp, eritemul se poate extinde pe frunte sau în zona feței.

Din acest motiv, copilul trebuie urmărit în perioada următoare. Părinții ar trebui să fie atenți la apariția unei pete roșii circulare, a febrei sau a altor manifestări neobișnuite și să țină legătura cu pediatrul sau cu medicul de familie.

Nici testele pentru anticorpi anti-Borrelia nu se fac imediat după înțepătură, pentru că organismul are nevoie de timp pentru a produce anticorpi detectabili. Medicul este cel care decide momentul potrivit al testării, în funcție de semnele clinice și de intervalul de timp trecut de la posibila expunere.

Înțepăturile de țânțari, păianjeni sau alte insecte

Nu doar înțepăturile de căpușă aduc copiii la cabinet, spune medicul. Înțepăturile de țânțari, păianjeni sau alte insecte pot avea un aspect spectaculos: pielea se poate umfla, se poate înroși, zona poate deveni tare și dureroasă sau pot apărea mâncărimi intense. Aceste reacții locale îi sperie pe părinți, mai ales când sunt de mari dimensiuni sau apar la nivelul feței.

În multe situații, tratamentul este local: antihistaminic, calmarea mâncărimii și prevenirea scărpinării. Problema apare atunci când copilul se scarpină mult și produce leziuni prin care pot intra bacterii, ducând la suprainfecție. De aceea, mâncărimea trebuie controlată, unghiile copilului ar trebui menținute scurte, iar zona trebuie curățată și urmărită. Dacă roșeața se extinde, apare puroi, zona devine foarte dureroasă, copilul face febră sau starea generală se modifică, este necesar consult medical.

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Articol susținut de MedLife