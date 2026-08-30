A început US Open, ultimul turneu de Grand Slam al sezonului, iar jucătorii se plâng din nou de un lucru deranjant: mirosul de canabis

Numărul 1 britanic din tenisul feminin, Katie Boulter, s-a plâns că mirosul de canabis îi afectează concentrarea la US Open. Duminică a început ultimul turneu de Grand Slam al sezonului, la Flushing Meadows, în New York, unde consumul de canabis este legal pentru persoanele cu vârsta de peste 21 de ani.

Deşi fumatul nu este permis în incintă, mirosul de canabis ajunge pe teren din parcul Corona din apropiere şi a deranjat mai mulţi jucători în anii precedenţi, printre care Novak Djokovic şi Alexander Zverev, notează BBC și News.ro.

Katie Boulter, care se pregăteşte să o înfrunte în primul tur pe americanca Carol Young Suh, beneficiară a unui wildcard, spune că se simte „foarte puternic” mirosul de canabis pe terenurile de antrenament.

„Nu sunt o mare fană a acestui lucru”, a spus Boulter, numărul 60 mondial, pentru BBC. „Ştiu că mulţi jucători s-au plâns în legătură cu anumite terenuri. Am jucat pe unul dintre ele înainte şi am simţit mirosul în timpul meciului meu”.

„Este ceva ce nu mi-ar plăcea să simt în mijlocul meciului meu. Încerc să mă concentrez şi, evident, asta te scoate din momentul respectiv, iar tu chiar nu vrei asta. Nu ai nevoie de factori care să-ţi distragă atenţia. Aşa că da, nu mi-a plăcut deloc”, a insistat jucătoarea britanică.

Jucătoarea de tenis Katie Boulter (Marea Britanie). Credit foto: Vera Nieuwenhuis / AP / Profimedia

Mirosul de canabis, o problemă persistentă la US Open

În 2022, campionul de dublu de la Australian Open, Nick Kyrgios, s-a plâns că un suporter îi provoca crize de astm fumând lângă teren, ceea ce l-a determinat pe arbitru să le ceară fanilor să se abţină. Maria Sakkari a semnalat unui arbitru mirosul în mijlocul unui set în 2023, precizând ulterior că acesta nu a constituit totuși o scuză pentru înfrângerea ei.

Asociaţia de Tenis a Statelor Unite (USTA), care organizează evenimentul, afirmă că colaborează cu poliţia locală şi cu departamentul de parcuri pentru a reduce fumatul în zona limitrofă a complexului.

Aceasta a declarat: „Deşi nu putem controla ce se întâmplă în afara incintei Centrului Naţional de Tenis Billie Jean King al USTA, rămânem vigilenţi în ceea ce priveşte menţinerea acestei situaţii”.

Britanicele Fran Jones şi Harriet Dart, care s-au calificat amândouă pe tabloul principal vineri, au remarcat şi ele mirosul.

„Anul trecut am făcut o glumă pe tema asta, în primul meu meci, şi l-am întrebat pe tip: «E normal asta?»”, a spus Jones, al cărei parcurs în turneu începe luni împotriva polonezei Magda Linette.

„Pentru că eram pe stadion, iar acesta se află lângă parc. El mi-a răspuns: «Da», iar eu am zis: «Păi, nu-i de mirare că joc destul de bine»”.

„Anul ăsta o să zic: «Nu, concentrează-te, concentrează-te!»”.

După ce a învins-o pe conaţionala britanică Heather Watson în calificări, asigurându-şi astfel un meci în primul tur împotriva americancei Peyton Stearns, Dart a declarat: „Adică, e New York. Am impresia că, oriunde te plimbi în New York, mirosul ăsta e peste tot, nu? E la fel pentru toată lumea”.