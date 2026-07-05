A murit Constantin Mircea Pătraşcu, unul dintre cei mai importanţi specialişti ai Muzeului Satului

Constantin Mircea Pătraşcu, unul dintre cei mai importanţi specialişti ai Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, a murit sâmbătă, la vârsta de 73 de ani.

Anunțul a fost făcut duminică de instituţia muzeală, într-o postare pe Facebook.

„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea la cele veșnice a domnului Constantin‑Mircea Pătrașcu, personalitate marcantă a muzeologiei românești și unul dintre cei mai importanți specialiști ai Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti”.

„Pentru colegii mai tineri, domnul Pătrașcu a fost un mentor, iar pierderea este profundă: dispare un om care a format generații, a transmis meserie și a construit, zi de zi, cu o tenacitate exemplară”.

„Diminețile petrecute alături de el, la o cafea, se transformau în lecții de etnografie, de arhitectură tradițională și de istorie a muzeului. Imaginea lui sobră era adesea însoțită de motanul JAR, companionul său portocaliu, care îi dezvăluia latura discretă și caldă”.

„Prin dispariția sa, Muzeul Național al Satului pierde un profesionist de o valoare rară, iar patrimoniul cultural românesc un apărător neobosit”, scrie Muzeul Satului în postare.

Născut la 5 august 1952, în Bucureşti, Constantin Mircea Pătrașcu şi-a dedicat întreaga viaţă profesională cercetării etnografice, arhitecturii vernaculare şi protejării patrimoniului rural. Timp de peste patru decenii, a fost un reper al Secţiei Expoziţia în Aer Liber, unde a coordonat transferuri, restaurări şi reorganizări de monumente, contribuind decisiv la dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului muzeului, notează instituţia muzeală.

A realizat numeroase campanii de teren în toate regiunile istorice ale României, documentând comunităţi, gospodării, meşteşuguri şi tehnici tradiţionale. A supravegheat şi coordonat restaurări complexe, salvând monumente de o valoare excepţională şi redându-le circuitului muzeal cu rigoare şi respect pentru autenticitate.

A fost autor al unor studii şi articole de specialitate, participant constant la simpozioane naţionale şi internaţionale şi un profesionist recunoscut pentru competenţă, disciplină şi devotament, mai spune Muzeul Satului.