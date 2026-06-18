A murit un cunoscut medic ginecolog, „tatăl fertilizării in vitro” în România

Medicul Bogdan Marinescu, unul dintre cei mai apreciați specialiști ai obstetricii și ginecologiei din România, a murit la vârsta de 81 de ani. El a condus Maternitatea Giulești timp de aproape 30 de ani.

Anunțul a fost făcut joi de Colegiul Medicilor București:

„Prof. univ. dr. Bogdan Marinescu s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani, lăsând în urmă o moștenire profesională remarcabilă și contribuții importante la dezvoltarea medicinei românești. De-a lungul întregii sale cariere, a avut un rol esențial în evoluția obstetricii și ginecologiei, în dezvoltarea reproducerii umane asistate și în formarea a numeroase generații de medici. Activitatea sa profesională, didactică și managerială a contribuit la consolidarea unor domenii importante ale practicii medicale din România”, a scris Colegiul Medicilor București, pe Facebook.

Bogdan Marinescu a a condus Maternitatea Giulești timp de aproape 30 de ani. A fost și ministru al Sănătății, în perioada iunie 1990 – octombrie 1991. 1

Bogdan Marinescu a avut un rol important în dezvoltarea fertilizării in vitro în România. Primul copil care s-a născut prin fertilizare în vitro în România a fost la Maternitatea Giulești, sub coordonarea dr. Bogdan Marinescu, scrie B365.