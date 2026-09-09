A plecat de la Rapid și a semnat cu o rivală din Superliga

Cristi Ignat (23 de ani) s-a despărțit de Rapid după 7 ani și și-a găsit imediat o nouă echipă chiar în Superliga.

CFR Cluj a anunțat astăzi transferul fostului fundaș al giuleștenilor, unde va lucra din nou cu Marius Șumudică, alături de care colaborase și în Giulești.

„Bun venit, Cristian Ignat!

CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Cristian Ignat este noul nostru fundaș central!

În vârstă de 23 de ani, Cristian și-a început cariera în Republica Moldova, iar în 2019, acesta a făcut pasul către Rapid București, echipă pentru care a bifat 37 de partide în primele două eșaloane. De-a lungul carierei, Cristian a mai fost împrumutat la formații precum CS Mioveni și Unirea Constanța, iar în sezonul trecut a îmbrăcat tricoul celor de la Petrolul Ploiești.

La nivel internațional, Ignat a strâns numeroase prezențe pentru selecționatele de juniori ale României.

Îi urăm multă baftă și cât mai multe realizări alături de CFR Cluj!”, a transmis clubul ardelean pe Facebook.

Mutarea s-a realizat după închiderea perioadei de mercato, însă transferul s-a putut realiza pentru că Ignat reziliase contractul cu Rapid înainte de final.

Fundașul a primit puține șanse în Giulești, unde a evoluat constant doar în timpul mandatului lui Șumudică. A mai fost împrumutat de Rapid la Mioveni și Petrolul. Ignat nu bifase niciun minut pentru „vișinii” în acest sezon.