A treia cursă de tauri de la Pamplona s-a soldat cu 13 persoane rănite. Cea mai în vârstă are 68 de ani

Treisprezece persoane au fost rănite joi în timpul celei de-a treia curse cu tauri din cadrul Festivalului San Fermin din acest an, desfăşurat la Pamplona, în Spania, au anunţat organizatorii, informează DPA, preluată de Agerpres.

Un bărbat în vârstă de 29 de ani din Statele Unite a suferit o rană provocată de corn la braţul stâng, în timp ce alte persoane s-au ales cu vânătăi, tăieturi şi fracturi în timpul cursei desfăşurate pe străzile înguste ale acestui oraş din nordul Spaniei. Un tânăr de 23 de ani a suferit o comoţie cerebrală.

Toate persoanele rănite sunt bărbaţi cu vârste cuprinse între 18 şi 68 de ani, au precizat organizatorii. Cei mai mulţi dintre răniţi au fost transportaţi la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Third Bull Run of San Fermín Leaves Five Injured in Pamplona (Spain) 0907026 pic.twitter.com/oPJ1WWxtqz — john l (@Maeestro) July 9, 2026

Festivalul San Fermin, organizat în onoarea sfântului omonim, patronul spiritual al oraşului Pamplona, a început luni şi se desfăşoară până marţea viitoare.

În fiecare dimineaţă, şase tauri de luptă, unii cântărind peste 600 de kilograme, sunt eliberaţi pe străzile înguste ale oraşului spaniol alături de boi mult mai blânzi, înaintea coridelor de după-amiază. Această cursă desfăşurată pe un traseu cu lungimea de 825 de metri atrage în fiecare an zeci de mii de spectatori.

Din 1924 şi până în prezent, 16 persoane au murit în timpul curselor cu tauri de la Pamplona, majoritatea victimelor fiind străpunse de coarnele animalelor. Cel mai recent deces s-a produs în 2009.

Asociaţiile pentru drepturile animalelor au organizat din nou proteste faţă de organizarea acestui festival secular – care datează din 1591, dar care a devenit tot mai controversat în Spania.