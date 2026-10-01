„A venit prim-ministrul la mine la birou!”. Cum a ajuns Dacia să aibă a doua fabrică, dezvăluire Carlos Ghosn, fost CEO Renault Group

O investiție străină a unui gigant cum este Renault Group este întotdeauna un eveniment economic pentru orice țară, indiferent cât de dezvoltată este țara respectivă. Pentru a atrage banii francezilor și a crea un ecosistem industrial, Marocul a făcut ce trebuia făcut pentru a-și atinge scopul.

Fostul CEO al Renault Group, Carlos Ghosn, era în funcție când compania franceză care deține și marca Dacia a decis să investească în Maroc, într-o nouă fabrică, dedicată preponderent mărcii românești. Multă lume s-a întrebat de ce a ales Renault să ridice o nouă uzină când Dacia avea deja o fabrică competitivă, cu o capacitate de 350.000 de mașini.